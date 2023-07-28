Топ 7 найкращих продуктів із високим вмістом незамінних амінокислот

Незамінні амінокислоти не виробляються в нашому організмі, тому, якщо ви не отримаєте їх ззовні, це негативно відіб'ється на вашому здоров'ї та продуктивності.

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Білки являють собою великі молекули, відповідальні майже за всі основні функції в організмі. Вони нарощують м'язову масу, підвищують імунітет, беруть участь у синтезі гормонів і навіть можуть допомогти в контролі ваги. Білки складаються з декількох амінокислот: незамінних і незамінних. Відмінність у тому, що незамінні амінокислоти не можуть синтезуватися в нашому організмі. Саме тому важливо включати до свого раціону продукти з високим вмістом цих амінокислот. Про це пише Stylecraze.

Незамінні амінокислоти та їхні типи

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Амінокислоти є будівельними блоками білків. Амінокислоти і білки впливають на деякі основні функції вашого організму та відповідають за ефективну підтримку м'язів, кісток й інших м'язових тканин. Цілих 20 амінокислот складають білки організму. Амінокислоти класифікуються як незамінні, замінні та умовні.

Доктор Сунджья Швейг, доктор медичних наук, каже: "Дев'ять із 20 незамінних амінокислот є "необхідними з точки зору харчування", тобто наш організм не може їх виробляти. Це гістидин, ізолейцин, лейцин, лізин, метіонін, фенілаланін, треонін, триптофан і валін. Ми повинні отримувати їх з їжі".

"Додаткові шість незамінних амінокислот вважаються "умовно незамінними". Хоча організм може виробляти їх з інших амінокислот, їх недостатньо. Отже, ці амінокислоти, ймовірно, також мають надходити з дієтичних джерел. Останні п'ять амінокислот є "необхідними з точки зору харчування", — каже доктор Швейг.

Незамінні амінокислоти можуть легко надходити в організм з їжею та добавками. Але в яких продуктах їх найбільше?

Риба та морепродукти

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Риба, така як оселедець, скумбрія, лосось, — є чудовим джерелом білка. Вживання в їжу морепродуктів корисне для загального стану здоров'я, оскільки вони містять омега-3 жирні кислоти, селен, йод, високу концентрацію калію, вітаміни D, A, E, E і B12 та таурин. Крім того, споживання морепродуктів допомагає зберегти здоров'я серця й мозку.

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Пісне м'ясо

Курка, яловичина, індичка, оленина й вирізка (всі без видимих жирів) є важливими джерелами білка. Вони забезпечують ваш організм селеном, вітамінами B3, B6 та холіном. Пісне м'ясо також може допомогти знизити вагу, оскільки воно містить менше калорій, ніж цільне м'ясо. Споживання м'яса птиці також допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань і діабету.

Молочні продукти невисокої жирності

Фото: Freepik

Молоко, йогурт та інші молочні продукти надзвичайно багаті на амінокислоти, кальцій, рибофлавін, калій, магній, вітаміни А і В12, цинк та холін. Молочні продукти можуть допомогти зміцнити кістки і м'язи та підтримувати кров'яний тиск, оскільки вони багаті кальцієм.

Яйця

Яйця є чудовим джерелом білка, міді, заліза, йоду, магнію, марганцю, селену й цинку. Загалом у яєчному білку і жовтку міститься 550 різних білків. Крім того, вони мають протимікробні, антиоксидантні та протиракові властивості. Також було виявлено, що білок яйця покращує м'язову силу і підвищує активність імунних клітин. Ба більше, помірне споживання яєць знижує ризик серцево-судинних захворювань.

Бобові

Фото: Pixabay

Бобові, такі як зелений горошок, квасоля, сочевиця й нут, є найкращими джерелами рослинного білка. Чорноокий горох, каннелліні та боби, такі як Great Northern, мунг, флот, пінто і соя, можуть стати ідеальним доповненням до ваших страв. Ці бобові допомагають контролювати рівень цукру в крові та знижують рівень холестерину і високий кров'яний тиск. Це, своєю чергою, допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Зернові

Зернові продукти забезпечують ваш організм білками та більшістю необхідних вітамінів й мінералів. Дослідження показують, що споживання цільного зерна з їжею може допомогти знизити ризик розвитку діабету 2 типу, серцево-судинних захворювань, колоректального раку, раку підшлункової залози та шлунка. Рекомендується щодня вживати від 2 до 3 порцій (~ 45 г) цільнозернових продуктів. Цілісні зерна, як-от вівсянка і коричневий рис, містять харчові волокна, які можуть допомогти знизити рівень холестерину, поліпшити здоров'я кишківника і знизити ризик серцевих захворювань.

Горіхи та насіння

Фото: Pixabay

Гарбузове насіння, насіння чіа, льону, кунжуту, маку, соняшнику, гречана крупа та насіння конопель містять незамінні амінокислоти. Вони також багаті кальцієм, марганцем, магнієм, калієм, рослинним залізом та цинком, а також харчовими волокнами. У результаті вони можуть допомогти знизити рівень холестерину, підтримувати артеріальний тиск й знизити ризик серцевих захворювань та діабету.

Горіхи, такі як мигдаль, кеш'ю, волоські горіхи, фісташки, кедрові горіхи, горіхи пекан, фундук і макадамія, мають такий самий поживний профіль, як і насіння, згадане вище. Крім того, вони багаті на мононенасичені жирні кислоти та мають фітохімічні речовини з антиоксидантними властивостями.

Усі ці продукти допомагають вашому організму природним чином отримувати незамінні амінокислоти.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.