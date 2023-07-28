Топ-7 лучших продуктов с высоким содержанием незаменимых аминокислот

Незаменимые аминокислоты не вырабатываются в организме, поэтому, если вы не получите их извне, это негативно отразится на вашем здоровье и продуктивности.

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Белки представляют собой большие молекулы, ответственные почти за все основные функции в организме. Они наращивают мышечную массу, повышают иммунитет, участвуют в синтезе гормонов и даже могут помочь в контроле веса. Белки состоят из нескольких аминокислот: незаменимых и заменимых. Отличие в том, что незаменимые аминокислоты не могут синтезироваться в нашем организме. Именно поэтому важно включать в свой рацион продукты с высоким содержанием этих аминокислот. Об этом пишет Stylecraze.

Незаменимые аминокислоты и их типы

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Аминокислоты являются строительными блоками белков. Аминокислоты и белки влияют на некоторые основные функции вашего организма и отвечают за эффективное поддержание мышц, костей и других мышечных тканей.

Целых 20 аминокислот составляют белки организма. Аминокислоты классифицируются как незаменимые, заменимые и условные.

Доктор Сунджья Швейг, доктор медицинских наук, говорит: "Девять из 20 незаменимых аминокислот являются "необходимыми с точки зрения питания", то есть наш организм не может их вырабатывать. Это гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан и валин. Мы должны получать их из пищи".

"Дополнительные шесть незаменимых аминокислот считаются "условно незаменимыми". Хотя организм может производить их из других аминокислот, их недостаточно. Следовательно, эти аминокислоты, вероятно, также должны поступать из диетических источников. Последние пять аминокислот являются "необходимыми с точки зрения питания", — говорит доктор Швейг.

Незаменимые аминокислоты могут легко поступать в организм с пищей и добавками. Но в каких продуктах их больше всего?

Рыба и морепродукты

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Рыба, такая как сельдь, скумбрия, лосось, — является отличным источником белка. Употребление в пищу морепродуктов полезно для общего состояния здоровья, поскольку они содержат омега-3 жирные кислоты, селен, йод, высокую концентрацию калия, витамины D, A, E и B12 и таурин. Кроме того, потребление рыбы и морепродуктов помогает сохранить здоровье сердца и мозга.

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Постное мясо

Курица, говядина, индейка, оленина и вырезка (все без видимых жиров) являются важными источниками белка. Они обеспечивают ваш организм селеном, витаминами B3 и B6 и холином. Постное мясо также может помочь снизить вес, поскольку оно содержит меньше калорий, чем цельное мясо. Потребление мяса птицы помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Молочные продукты невысокой жирности

Фото: Freepik

Молоко, йогурт и другие молочные продукты чрезвычайно богаты аминокислотами, кальцием, рибофлавином, калием, магнием, витаминами А и В12, цинком и холином. Молочные продукты могут помочь укрепить кости и мышцы и поддерживать кровяное давление, поскольку они богаты кальцием.

Яйца

Яйца являются отличным источником белка, меди, железа, йода, магния, марганца, селена и цинка. Всего в яичном белке и желтке содержится 550 различных белков. Кроме того, они обладают противомикробными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Также было обнаружено, что белок яйца улучшает мышечную силу и повышает активность иммунных клеток. Более того, умеренное потребление яиц снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Бобовые

Фото: Pixabay

Бобовые, такие как зеленый горошек, фасоль, чечевица и нут, являются лучшими источниками растительного белка. Черноглазый горох, каннеллини и бобы, такие как Great Northern, мунг, флот, пинто и соя, могут стать идеальным дополнением к вашим блюдам. Эти бобовые помогают контролировать уровень сахара в крови и снижают уровень холестерина и высокое кровяное давление. Это, в свою очередь, помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Зерновые

Зерновые продукты обеспечивают ваш организм белками и большинством необходимых витаминов и минералов. Исследования показывают, что потребление цельного зерна с пищей может помочь снизить риск развития диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, колоректального рака, рака поджелудочной железы и желудка. Рекомендуется ежедневно употреблять от 2 до 3 порций (~ 45 г) цельнозерновых продуктов. Цельные зерна, такие как овсянка и коричневый рис содержат пищевые волокна, которые могут помочь снизить уровень холестерина, улучшить здоровье кишечника и снизить риск сердечных заболеваний.

Орехи и семечки

Фото: Pixabay

Тыквенные семечки, семена чиа, льна, кунжута, мака, подсолнечника, гречневая крупа и семена конопли содержат незаменимые аминокислоты. Они также богаты кальцием, марганцем, магнием, калием, растительным железом и цинком, а также пищевыми волокнами. В результате они могут помочь снизить уровень холестерина, поддерживать артериальное давление и снизить риск сердечных заболеваний и диабета.

Орехи, такие как миндаль, кешью, грецкие орехи, фисташки, кедровые орехи, орехи пекан, фундук и макадамия, имеют такой же питательный профиль, как и семена, упомянутые выше. Кроме того, они богаты мононенасыщенными жирными кислотами и имеют фитохимические вещества с антиоксидантными свойствами.

Все эти продукты помогают вашему организму естественным образом получать незаменимые аминокислоты.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.