Дефицит витамина D: 10 продуктов, которые нужно добавить в рацион

Грибы, говядина, сыр рикотта и другие восхитительные продукты помогут вам увеличить потребление витамина D из природных источников.

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Витамин D еще называют витамином солнца, однако получить дневную норму только лишь из солнечных лучей – невозможно. Помимо синтетических витаминов, обратите внимание на продукты с высоким содержанием витамина D. Включение этих продуктов в свой рацион поможет вам повысить уровень витамина D и закрыть дефицит. Об этом пишет Stylecraze.

Витамин D — жирорастворимый витамин, который образуется под воздействием прямых солнечных лучей. Это важнейший витамин, который выполняет в нашем организме ряд функций: поддерживает здоровье мышц, костей, зубов, контролирует рост клеток, иммунитет и влияет на общее состояние здоровья.

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Постоянное пребывание на солнце все равно не закроет потребность организма в витамине D, но может спровоцировать рак кожи. Поэтому важно включать в свой рацион продукты, которые содержат природный витамин D, а не синтетически добавленные варианты.

Лосось

Фото: Freepik

Лосось – один из главных источников витамина D, примерно в 100 г рыбы содержится 80% суточной дозы для взрослого человека.

Единственное, важно употреблять дикий лосось, а не тот, который был выращен на ферме. Также количество витамина D зависит от вида лосося, например в аляскинском его в 5 раз больше, чем в атлантическом. Половина филе нерки содержит 1400 МЕ витамина D, что в два раза превышает рекомендуемую дневную норму.

Грибы

Фото: Freepik

Грибы – растительный источник витамина D. Количество витамина D в грибах разное и зависит от сорта, наиболее ценными в этом плане являются грибы шиитаки. Кроме витамина D, грибы содержат витамины группы В, а также медь.

Выбирайте грибы, высушенные при естественном солнечном свете, а не искусственно, в них и будет высокое содержание этого витамина.

Молоко

Фото: Freepik

Всего стакан молока закроет вашу суточную потребность в витамине D на 20%. Однако, чтобы получить максимум этого витамина, следует выбирать цельное жирное молоко, так как при снятии сливок часть витамина D теряется, ведь этот витамин жирорастворимый.

К слову, магазинное обезжиренное молоко также обогащают витамином D, а вот в сыре, йогуртах и мороженом этот витамин не содержится.

Скумбрия

Этот сорт рыбы также является лидером по содержанию витамина D, в 100 г рыбы содержится 90% суточной нормы витамина D. Также в ней содержится большое количество омега-3 жирных кислот. Употребляя скумбрию несколько раз в неделю, вы закроете потребности организма в важнейших витаминах и минералах.

Сельдь

Селедка – отличный источник витамина D, так как эти рыбы питаются планктоном, который богат витамином D.

В сельди содержатся полезные жиры, она также является прекрасным источником белка, витамина B12, селена, фосфора, кальция и железа. Поэтому крайне разумно будет добавлять эту рыбу в свой рацион.

Сыр рикотта

Фото: Freepik

Сыр рикотта – единственный продукт, среди всей молочки, где содержится витамин D. В рикотте витамина D в пять раз больше, чем в любом другом сыре.

Масло печени трески

Масло печени трески чрезвычайно богато витамином D, витамином А и омега-3 жирными кислотами. В одной толовой ложке масла печени трески содержится 1,3 тыс. МЕ витамина D, то есть двойная суточная норма.

Говяжья печень

Говяжья печень — отличный источник витамина D, в 100 г содержится 42 МЕ этого важного витамина, а это 25% суточной потребности человека.

Помимо витамина D, в говяжьей печени высокое содержание витамина B12, железа, белка и тиамина. Старайтесь выбирать говядину травяного откорма, а не фермерскую, в ней содержится больше питательных веществ.

Устрицы

Фото: Pixabay

Устрицы, выловленные в дикой природе, являются лидерами по содержанию витамина D, они содержат 320 МЕ 100 грамм, а это 80% суточной нормы.

Помимо витамина D в устрицах высокое содержание витамина B12, марганца, меди, селена и железа.

Учитывайте, что в устрицах большое количество холестерина, поэтому их с осторожностью следует употреблять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А еще важно из правильно приготовить, чтобы избежать отравлений.

Апельсиновый сок

Фото: Getty Images

Апельсины – лидеры по содержанию витамина D среди фруктов. Это идеальный вариант, если вы не любите молочные продукты, в стакане сока содержится 100 МЕ витамина D. Если свежие фрукты недоступны, можно рассмотреть и пакетированные соки, там тоже есть витамин D, но помимо него еще и большое количество добавленного сахара.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.