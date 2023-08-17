Фізичне насильство і втрата дитини: названо причини розлучення Брітні Спірс і Сема Асгарі

41-річна Брітні Спірс і 29-річний Сем Асгарі розлучилися після 14 місяців шлюбу. Однак близькі співачки не сумнівалися, що їхні стосунки були приречені.

Ще 14 місяців тому шанувальники Брітні Спірс були щасливі. Співачка виступила в суді, розповівши про те, як з нею поводився батько, коли вона була під його опікою. Вона звільнилася від нагляду, отримала контроль над своїм життям і вийшла заміж за коханого. Сем Асгарі підтримував її в останні роки, тож їхній шлюб став логічним продовженням стосунків. Однак зараз пара розлучається і багато хто заявляє, що це також логічно. Адже третій шлюб поп-принцеси був приречений від самого початку. У причинах розбирався таблоїд Daily Mail.

Повідомляється, що дует розпався після того, як величезна сварка через чутки про невірність змусила 29-річного Сема з'їхати з їхнього сімейного будинку.

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Незважаючи на звичайні сімейні проблеми, Брітні і Сем явно переживали не найкращі часи. Вони намагалися не давати приводу ЗМІ обговорювати їхнє життя, але не змогли повністю приховати всі труднощі, які переслідували їх протягом усього їхнього недовгого шлюбу.

Відверті танці

Брітні Спірс довгий час справлялася зі своєю депресією танцями. Вона постійно викладала відео своїх вправ у хореографії в соцмережах. І іноді її за це відео критикували, а іноді фанати зірки і зовсім заявляли, що танцює не Брітні, а її двійник.

Брітні Спірс

Але буквально за кілька днів до розставання, Брітні станцювала особливий танець: він був на жердині, вона була у відвертому леопардовому бікіні, а саундтреком обрала пісню Nine Inch Nails з відвертим і відвертим текстом, який натякав на неї, — Closer.

Фанати негайно припустили, що Брітні явно відзначає якийсь важливий етап у своєму житті. І незабаром з'явилися звістки про розлучення.

Утім, Брітні й раніше критикували за її оголені фото та відверті танці. Вважається, що контент, який вона викладала в соцмережах, вплинув і на її стосунки з синами-підлітками.

Горе від втрати дитини

Передвесільна трагедія: у квітні 2022 року Брітні оголосила, що вагітна третьою дитиною, але всього за місяць пара оголосила, що у неї стався викидень.

Нагадаємо, у Брітні вже є двоє синів від колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна — 16-річний Джейден і 17-річний Шон.

Брітні Спірс із синами Фото: Getty Images

Сем Асгарі, повідомляючи про вагітність Брітні, був щасливий, адже це була б його перша дитина. Але вже через місяць пара повідомила сумну новину.

"Можливо, нам слід було почекати з оголошенням, поки ми не просунемося далі. Однак нам дуже хотілося поділитися хорошими новинами", — зізналися вони у спільній заяві в Instagram. Через місяць пара одружилася.

Брітні на суді стверджувала, що давно хотіла завести дитину із сином, але її батько-опікун не дозволяв їй видалити внутрішньоматкову спіраль.

Натягнуті стосунки Брітні Спірс із синами

Розставання з Кевіном Федерлайном у 2007 році після трьох років шлюбу сталося в кризовий для Брітні період. У підсумку колишній чоловік отримав опіку над дітьми і співачка виплачувала йому солідні аліменти.

Сама Брітні рідко бачила дітей. Так, вона не бачила їх із 2022 року. Вони навіть не прийшли на її весілля.

Джейден Спірс і Престон Спірс Фото: Twitter Erbil Gunasti

До того ж Джейден і Шон продовжували спілкуватися з батьками Брітні, які, як розповідала співачка, і зробили її фактичною полонянкою у власному будинку та контролювали її життя.

"До кінця літа 2022 року напруга стала настільки сильною, що хлопчики навіть не відповідали на її повідомлення. І вона була розлючена", — заявила продюсер TMZ Кеті Гейс.

Кевін Федерлайн стверджував, що пости колишньої дружини з оголеними знімками ускладнили життя її синам.

Брітні Спірс Фото: Britney Spears/Instagram

"Я намагаюся їм пояснити: "Послухайте, можливо, це просто ще один спосіб, яким вона намагається виразити себе. Але це не скасовує того факту, що це з ними робить. Це важко. Я не можу уявити, як це бути підлітком, якому доводиться ходити в старшу школу", — додав він.

До того ж Брітні обговорювала свої проблеми з дітьми зі своїми підписниками в Instagram, роблячи їхні проблеми в сім'ї публічними.

Ясно, що складні стосунки Брітні Спірс із синами впливали на її життя і на її шлюб.

Звинувачення у фізичному насильстві

У травневому документальному фільмі TMZ стверджувалося, що Брітні фізично нападала на Сема, а він намагався залишатися спокійним і не чинив опору.

Трейлер документального фільму про Брітні Спірс

У відео в Instagram від травня цього року Сем назвав документальний фільм "абсолютно огидним" і благав своїх підписників "не вірити тому, що ви читаєте в Інтернеті".

А керуючий редактор TMZ Фабіан Гарсія заявив, що Сем не чинив опору щоразу, коли Брітні нібито лютувала і фізично нападала на нього.

"Він великий хлопець, і нам кажуть, що він доволі пасивний, тому він просто приймає це, хоч і злиться і тоді виникають скандали", — сказав Гарсія.

Виконавчий продюсер TMZ Шарль Латібодьєр також заявив, що Сем "останнім часом рідко буває вдома" через сварки та бійки.

Проблеми через препарати

Останніми місяцями Брітні нібито страждала від нестійкої поведінки, імовірно через її ліки або через те, що вона не приймала прописані їй стабілізатори настрою.

Це спровокувало чутки про те, що її батько і мати знову можуть спробувати втрутитися в її життя, а таблоїди мусували чутки про те, що вона навіть "може померти".

Брітні писала в Instagram про те, що досить пророкувати їй близьку смерть, а Сем Асгарі заявив, що його дружина "повністю контролює своє життя".

Брітні Спірс Фото: Britney Spears/Instagram

"Спекуляції на її здоров'ї недоречні й мають бути негайно припинені", — зазначив він.

Нагадаємо, одразу після новин про розлучення з'явилася інформація про те, що Сем Асгарі нібито шантажує Брітні, вимагаючи більше грошей, ніж йому належить згідно зі шлюбним договором.