Чай для схуднення: 7 способів пити чай, щоб скинути вагу

У процесі зниження ваги люди найчастіше обмежують своє харчування: прибирають вироби з борошна, солодке, газовані напої, каву з молоком і чай. Але чай, на думку дієтологів, може стати вашим помічником у схудненні, головне, правильно його пити.

Натуральний чай не просто смачний, він заспокоює нервову систему, має омолоджувальний ефект, завдяки вмісту антиоксидантів. Насправді, чай, якщо його пити без додавання молока та цукру, доволі низькокалорійний напій і ніяк не зашкодить вашій фігурі. Дієтологи розповіли, які зміни потрібно внести у вашу щоденну чайну церемонію, щоб не відмовлятися від нього навіть у процесі схуднення. Про це пише Health Shots.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Дієтологиня Ліма Махаджан у своєму Instagram розповіла про те, чому можна погладшати від чаю, і порадила, як правильно його пити, щоб не погладшати, а навпаки, схуднути.

Чому від чаю товстіють?

Класичний чай є низькокалорійним напоєм і не може провокувати набір ваги, в усьому винні додаткові інгредієнти, які ви звикли додавати в чай. Ось 3 причини, коли чай може впливати на вашу вагу.

Додавання молока

Додавання незбираного молока до чаю природним чином збільшує калорійність напою, оскільки молоко містить жир. "Одна чашка чаю містить від 33 до 66 калорій, залежно від процентного вмісту жиру в молоці. Щоб знизити калорійність чаю, замість вершків просто додайте в чай знежирене молоко", — радить дієтологиня Ліма Махаджан.

Доданий цукор

Фото: Pixabay

"В 1 чайній ложці цукру всього 19 калорій, а в 1 столовій ложці 48 калорій. Хоча 20 калорій на чашку не матимуть великого значення, але якщо п'єте багато чашок чаю з цукром упродовж дня, знайте, що це може призвести до збільшення ваги", — каже Ліма Махаджан.

Десерти до чаю

Якщо кожне чаювання супроводжується поїданням десерту: шоколаду, печива, пирога, це може сприяти збільшенню ваги, оскільки різко підвищується калорійність. Замініть калорійні десерти кориснішими та стежте за їхньою кількістю: кілька кубиків чорного шоколаду, трохи кураги або фініків, горішки.

Як правильно пити чай під час схуднення

Фото: Getty Images

Пийте не більше 2 чашок на день. Якщо ви хочете схуднути, то важливо бути поміркованими у вживанні їжі та напоїв, і чай не виняток. Надмірне споживання чаю може призвести до надлишку кофеїну в організмі та спровокувати неприємні наслідки для організму. "Обмежте споживання чаю до двох чашок на день. Це забезпечить баланс і дасть вам змогу насолоджуватися всіма перевагами чаю без шкоди для фігури", — каже дієтологиня.

Не пийте чай одразу після їди. Звичка пити чай одразу після вживання їжі може спровокувати проблеми з травленням й засвоєнням поживних речовин. Намагайтеся пити чай не раніше ніж через 30 хвилин після прийому їжі, це дасть змогу ефективно засвоювати всі корисні нутрієнти з їжі.

Фото: Freepik

Не пийте чай перед сном. Якщо випити чай безпосередньо перед сном, це може вплинути на ваше травлення та спричинити проблеми із засинанням. Сон є важливим елементом у процесі зниження ваги, тому що він регулює гормони, й безпосередньо від якості сну залежить наше самопочуття і стан здоров'я загалом. Щоб не спровокувати безсоння через високий вміст кофеїну в чаї, рекомендується пити його за кілька годин до сну.

Не пийте чай на голодний шлунок. Чай, випитий на голодний шлунок, може спровокувати підвищення кислотності в травній системі та призвести до неприємних симптомів з боку ШКТ. Пийте чай після легкого сніданку або перекусу, але не раніше ніж через 30 хвилин після їди.

Фото: Freepik

Пийте воду. Велика кількість чаю може спровокувати зневоднення, якщо не пити достатню кількість води. "Щоб зменшити побічні ефекти, які спричиняє чай, випийте склянку води приблизно за 30 хвилин до та після його вживання", — радить дієтологиня. Це допоможе підтримувати достатній рівень гідратації та уникнути проблем із травленням.

Додавайте в чай знежирене молоко. Вибирайте знежирене молоко або нежирні вершки, якщо хочете додати їх у чай. Знежирене молоко містить набагато менше калорій, порівняно з цільним молоком. Ця проста звичка дасть змогу значно скоротити калорійність чаю, не відмовляючись від його приємної вершкової текстури.

Пийте чай без цукру. Часто саме доданий цукор і є причиною збільшення ваги і чай не виняток. Для нормалізації ваги й підтримки здоров'я, намагайтеся мінімізувати додавання цукру в чай, а краще й зовсім виключіть його. Якщо ви не можете відразу відмовитися від цукру, робіть це поступово, щоразу додаючи все меншу кількість, або використовуйте натуральні підсолоджувачі, але теж у помірних кількостях.

Нагадаємо, дієтологи назвали 10 найкращих альтернатив каві, які вам обов'язково сподобаються.

Раніше Фокус писав про те, що кофеїн у каві впливає на синтез колагену в нашій шкірі, зменшуючи його, тим самим прискорюючи процес старіння.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.