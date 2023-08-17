Скандальні розставання і короткі шлюби: історія стосунків Брітні Спірс

Брітні Спірс оголосила про розлучення з третім чоловіком Семом Асгарі, проте історія її любовних стосунків набагато складніша і довша.

Брітні Спірс радісно вийшла заміж за свого давнього партнера Сема Асгарі в червні минулого року після п'яти років стосунків, які почалися, коли вона ще була під опікою своїх батьків. Але всього через 14 місяців після весілля 41-річна Брітні та 29-річний Сем розлучилися. Однак, якщо згадати історію стосунків, романів і шлюбів Брітні, стає зрозуміло, що її особисте життя завжди було дуже бурхливим. Про це пише Daily Mail.

Брітні Спірс стала зіркою в дуже юному віці і серед її бойфрендів були, як знаменитості, так і хлопці, з якими вона працювала. А ще Брітні поставила своєрідний рекорд найкоротшого шлюбу — з другом дитинства Джейсоном Александром вона розлучилася через 55 годин.

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Дональд "Рег" Джонс (1995-1997)

Перший офіційний бойфренд у Брітні Спірс з'явився, коли їй було всього 14 років, а йому вже виповнилося 17-ть.

У мемуарах Лінн Спірс 2008 року "Крізь бурю" мати Брітні стверджувала, що насправді її дочка втратила цноту з Джонсом, а не з її майбутнім хлопцем Джастіном Тімберлейком.

У 2001 році Джонс опублікував два листи, які співачка написала йому, коли була підлітком. Один був просто любовною запискою, а в другому вона повідомляла, що розлучається з ним.

Джастін Тімберлейк (1998-2002)

Найвідоміший бойфренд Брітні — це безсумнівно Джастін Тімберлейк. Вони разом були в клубі Міккі Мауса, потім вона стала поп-зіркою, а він був учасником популярного бой-бенду NSYNC.

Джастін Тімберлейк і Брітні Спірс Фото: Getty Images

Після їхнього розриву 2002 року співак публічно звинуватив Спірс у їхньому розставанні і використовував свої страждання для просування сольного альбому. Двійник Брітні Спірс використовувалася в його кліпі на пісню Cry Me A River, яку фанати сприйняли як пісню про розставання, присвячену їхнім стосункам.

Кліп на пісню Cry Me A River

Пізніше, коли стало відомо про те, як поводилися з Брітні її батьки, коли вона була під їхньою опікою, Тімберлейк написав пост, вибачившись перед Брітні. Він написав, що "підвів її".

Вейд Робсон (2002)

Повідомляється, що після розриву з Тімберлейком співачка Toxic почала зустрічатися з хореографом Вейдом Робсоном, який працював як на неї, так і на гурт Джастіна NSYNC.

Брітні Спірс і Вейд Робсон Фото: Скриншот

Ніхто з трійці не підтверджував, але й не спростовував чуток про роман, але таблоїди стверджували, що саме через почуття до Вейда Брітні розлучилася з Тімберлейком.

Однак їхні стосунки були недовгими, і Брітні з Вейдом розлучилися протягом року.

Фред Дерст (2003)

Після фронтмен Limp Bizkit Фред Дерст стверджував, що зустрічався з Брітні, хоча вона заперечувала, що у них коли-небудь були стосунки.

Пара проводила час разом, працюючи над піснями для нового альбому Брітні.

Фред Дерст

"Я завжди залишаюся вірним своєму серцю і всьому, що я робив, і своїм намірам, і я в жодному разі не брехун", — говорив Дерст, стверджуючи, що роман із Брітні все-таки був.

Джаред Лето (2003)

Ще один імовірний бойфренд Брітні Спірс — Джаред Лето. Утім, він не підтвердив чуток, а вона заперечувала, що вони будь-коли були у стосунках.

Джаред Лето Фото: Getty Images

Після того як їх побачили разом на побаченні, Брітні сказала, що вони просто "дуже хороші друзі".

Колін Фаррелл (2003)

Колін Фаррелл і Брітні Спірс проводили разом багато часу, цілувалися на прем'єрі його фільму "Рекрут", але вперто заперечували, що між ними щось було.

Колін Фаррелл і Брітні Спірс Фото: Getty Images

Сам Колін говорив, що він "просто 26-річний хлопець, який не одружений і добре проводить час".

Коли вони розлучилися, він відправив їй футболку з написом: "Я спала з Коліном Фарреллом, і все, що у мене залишилося — ця паршива футболка".

Колумбус Шорт (2003)

Наступного бойфренда Брітні знайшла серед власних співробітників — це був танцюрист з її команди.

Колумбус Шорт

Шорт, який згодом зіграв головну роль у серіалі "Скандал", пізніше стверджував, що батьки Брітні дозволяли собі расистські висловлювання на його адресу. Він також заявив, що секс зі співачкою у нього був тільки раз, і вона його звільнила, коли він не відповів взаємністю на її почуття.

Джейсон Александр (2004)

Першим чоловіком Брітні Спірс став саме Джейсон Александр, її друг дитинства.

Пара пов'язала себе узами шлюбу рано вранці 3 січня 2004 року під час церемонії в Маленькій білій весільній каплиці в Лас-Вегасі, штат Невада. Їм обом на той момент було по 22 роки.

Джейсон Александр і Брітні Спірс Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Їхній шлюб анулювали за 55 годин, що, як пізніше стверджував Александр, було нав'язано матір'ю Брітні, Лінн, і менеджерами Брітні. Сама Спірс заявила ЗМІ, що це був дурний і спонтанний вчинок.

А через 18 років Александр з'явився до будинку Брітні Спірс і ледь не зірвав її весілля з Семом Асгарі. Джейсон зараз перебуває під вартою в департаменті шерифа Вентури за звинуваченням у вторгненні, вандалізмі та фізичному насильстві після двох сутичок з охоронцями Брітні.

За кілька хвилин до того, як його затримали, Олександр встиг запустити трансляцію в Instagram, показавши, як він біжить до будинку Спірс. 40-річний Олександр встиг перелізти через паркан, скотиться кам'янистим схилом і проникнути в будинок, відбиваючись від охоронців.

Арешт Александра на весіллі його колишньої дружини став третім за 13 місяців. Джерела в поліції повідомили, що його заарештовували за крадіжку в іншому штаті, керування автомобілем у нетверезому стані та переслідування неназваної жінки.

Кевін Федерлайн (2004-2007)

Не дуже довгий шлюб із Кевіном Федерлайном, хореографом із підтанцьовки Брітні Спірс, приніс їй двох синів.

Кевін Федерлайн і Брітні Спірс Фото: Getty Images

Пара розлучилася 2007 року, але в той момент Брітні була нестабільною, і опіку над їхніми синами отримав Кевін.

Вирішальним став інцидент у січні 2008 року, коли Брітні замкнулася з дітьми у ванній, не бажаючи повертати їх батькові. У підсумку Кевін викликав поліцію, а Брітні відправили в психіатричну лікарню.

Дж. Р. Ротем (2007)

Після скандального розлучення у Спірс був короткий роман із продюсером Дж. Р. Ротемом.

Дж. Р. Ротем і Брітні Спірс

Після розставання він відверто розповідав про їхній секс, про що потім шкодував. В інтерв'ю він говорив, що це був "дурний етап" його життя.

Ісаак Коен (2007)

Несподівано зворушливий, хоч і короткий роман у Брітні Спірс був із моделлю Ісааком Коеном. Він разюче нагадував її колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна і навіть носив схожий одяг.

Ісаак Коен і Брітні Спірс

Їхній розрив був описаний як "дружній", а Коен пізніше сказав про їхні стосунки: "На той час, коли я зустрів Брітні, вона вже вигоріла. Вона пила і влаштовувала вечірки, щоб спробувати вигнати все погане зі свого життя. Але за п'яним образом я побачив дуже сором'язливу, милу дівчину, яка просто відчайдушно сумувала через те, що трапилося з її шлюбом".

Хоуі Дей (2007)

У реабілітаційному центрі Promises в Малібу Брітні познайомилася зі співаком і автором пісень Хоуї Деєм.

Life & Style повідомив у той час, що мати Брітні Лінн була стурбована стосунками.

Хоуі Дей

Федерлайн висловлювався різкіше, називаючи Дея "сміттям". Він заявив, що Брітні довелося "попрямувати на звалище", щоб зустрітися з Деєм.

Аднан Галіб (2007-2008)

Поп-зірка шокувала своїх шанувальників і сім'ю, коли 2007 року почала зустрічатися з папараці Аднаном Галібом, незважаючи на те, що він постійно переслідував її та інших зірок, сподіваючись зробити сенсаційне фото.

Аднан Галіб і Брітні Спірс

У 2008 році Галіб стверджував, що у нього є секс-відео зі Спірс, явно намагаючись продати його, хоча пізніше він стверджував, що це була брехня.

Батько Брітні, Джеймі, домігся судової заборони, щоб тримати Галіба подалі від своєї дочки, заявивши, що фотограф попередив папараці про місцезнаходження Брітні, а потім отримав від них гонорар.

Джейсон Тревік (2009-2013)

Одні з найдовших стосунків Спірс були з її колишнім агентом Джейсоном Тревіком.

Джейсон Тревік і Брітні Спірс

2021 року поширилися чутки про те, що вони таємно одружилися, а потім розлучилися 2012 року.

Однак Тревік заперечував, що вони коли-небудь були одружені.

Девід Лукадо (2013-2014)

Брітні та Девід Лукадо почали зустрічатися незабаром після її розставання з Тревіком, хоча стосунки тривали всього близько року.

Девід Лукадо і Брітні Спірс

Згідно з TMZ, Брітні кинула Лукадо після того, як виявила відео, на якому Лукадо "цілується з іншою жінкою і танцює з нею".

Лукадо був засмучений розривом і його представник заявляв, що він все ще любить Брітні і сподівається на примирення. Але цього не сталося.

Чарлі Ебсерсол (2014-2015)

І Брітні почала стосунки з кінопродюсером Чарлі Еберсолом. Говорячи про їхній роман, Спірс сказала: "Я думала, що він добрий і чарівний, тому я пішла на це. У ньому було щось таке, що змушувало мене почуватися по-справжньому мирно і невимушено".

Чарлі Ебсерсол

Але пара розлучилася, після того, як батько Брітні заявив, що він їй не підходить. Тоді він був опікуном своєї дочки, і його думка явно вплинула на їхні стосунки.

Сем Асгарі (2016-2023)

Сем Асгарі, актор-початківець, був поруч із поп-зіркою з 2016 року, що зробило їхні стосунки найтривалішими на сьогодні.

Вона познайомилася з Семом, коли він з'явився в її музичному відео Slumber Party.

Кліп на пісню Slumber Party

Про свої стосунки вони офіційно заявили в Instagram наступного року, і Сем був поруч із нею в битві за припинення багаторічної опіки над нею.

Спірс оголосила про свої заручини 12 вересня 2021 року і незабаром позбулася опіки.

У квітні 2022 року пара оголосила, що чекає на першу дитину разом, але всього через місяць Брітні повідомила, що у неї стався викидень.

Вони одружилися 9 червня 2022 року в її будинку в Таузенд-Оукс на церемонії, на якій були присутні Мадонна, Донателла Версаче і Періс Гілтон.

Весілля Сема Асгарі та Брітні Спірс Фото: Britney Spears/Instagram

Весілля Сема Асгарі та Брітні Спірс Фото: Britney Spears/Instagram

Про розрив пари стало відомо в серпні 2023 року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що могло стати причиною розриву Брітні Спірс і Сема Асгарі.

І журналісти з'ясували сумну історію сім'ї Брітні Спірс. Виявилося, що без опіки батьків поп-принцеса прожила всього дев'ять років.