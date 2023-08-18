Не їсти після 6. Дієтологиня розповіла, чи дійсно це допоможе схуднути

Мода на суворі та жорсткі дієти давно відійшла у минуле, проте й досі залишаються люди, які вірять в магію "не їсти після 18:00". Спеціально для Фокуса дієтологиня Аліна Дяченко розвінчує ці міфи та розповідає, чому таке правило не працює.

Багато людей вже зрозуміли, що для того, щоб худнути потрібно їсти: смачно, збалансовано та різноманітно. Але є й ті, хто досі дотримується старих звичок і вважає, що якщо не їсти після 18:00, то жир магічним шляхом зникне з їхніх стегон та живота. Дієтологиня Аліна Дяченко розказала Фокусу, чому ця теорія не працює, та що насправді потрібно робити, щоб назавжди розпрощатися з ненависними кілограмами.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Фото: Getty Images

Якби на вагу впливав лише час прийому їжі, то схуднути було б значно простіше, проте це, на жаль, не так. Все вирішує баланс енергії, яку ми споживаємо та витрачаємо, тобто калорійність раціону.

"Не їсти після 18 — це міф. Вечеряти потрібно за 3 години до сну орієнтовно, щоб їжа встигла перетравитися. Тобто, якщо ви лягаєте спати о 23:00, то вечеряти можна близько 20 години", — каже дієтологиня.

Важливий не так час, коли ви повечеряєте, як вибір продуктів, адже якщо на вечерю з’їсти багато вуглеводів або жирів, то ця їжа буде довго перетравлюватися, що вплине на сон та ваше самопочуття зранку. Яку їжу корисно вживати на вечерю, щоб не бути голодним і не набирати зайвого?

"Дійсно, важливий момент, що саме ви будете їсти на вечерю. Я б радила обирати на вечерю рибу/птицю/не жирне мʼясо/сири/яйця та клітковину овочі/овочеві салати", — радить Аліна Дяченко.

Фото: Getty Images

Отже, дієтологи рекомендують запланувати останній прийом їжі не пізніше, ніж за три години до сну, тому, якщо ви лягаєте спати близько опівночі, то сміливо можете повечеряти о 21:00.

"Не завжди відмова їсти після 18:00 призводить до втрати ваги, адже можна і до цього часу встигнути з’їсти на 7000 калорій, замість норми у 2000, тоді людина буде, навпаки, набирати вагу. Втрата ваги залежить не від часу споживання їжі, а від дефіциту калорій, тобто ви маєте витрачати більше, ніж отримувати", — каже дієтологиня.

Щоб схуднути, потрібно розрахувати свою норму калорійності, відняти від неї 10% калорій – і ви отримаєте свою добову калорійність з дефіцитом. Якщо ви будете харчуватися в дефіциті калорій, додасте фізичну активність і переглянете харчування, результат не змусить себе довго чекати.

Фото: Freepik

Крім того, довгий проміжок між прийомами їжі може бути шкідливий, якщо ви маєте хронічні захворювання ШКТ, адже це може призвести до загострення гастриту чи холециститу.

Якщо ви протягом дня харчуватиметеся правильно та збалансовано, не пропускатимете сніданок та обід, легка вечеря, наприклад, із салату та риби, жодним чином не нашкодить вашій фігурі, а навпаки. А якщо ви вдень пропускали прийоми їжі і після 18:00 години забороните собі їсти, то на наступний день гарантовано зірветеся та будете об’їдатися. Це відбувається тому, що організму потрібна енергія, на те, щоб функціонувати, дихати, ходити.

Фото: Getty Images

Тому перестаньте морити себе голодом, харчуйтесь в невеликому дефіциті, проте смачно і повноцінно. До того ж, вирахувати свою калорійність та підраховувати кількість калорій, яку ви споживаєте протягом дня зовсім не складно, адже існують різноманітні додатки, які зроблять все за вас.

Нагадаємо, продукти з від'ємною калорійністю: міф чи реальна можливість схуднути

Раніше Фокус писав про те, що чай, на думку дієтологів, може стати вашим помічником у схудненні, головне, правильно його пити.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.