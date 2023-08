Почати день правильно: 4 продукти для сніданку, які допоможуть схуднути

Сніданок — найважливіший прийом їжі за день, і якщо ви регулярно його пропускаєте, то робите дуже велику помилку. Мало просто з'їсти щось вранці, на сніданок потрібно їсти правильні продукти, які наситять вас енергією та допоможуть схуднути.

Починати кожен день зі здорового сніданку, в якому присутні кілька суперфудів, — ключ до успіху, якщо ви хочете схуднути. Згідно з WebMD, поживний сніданок може дати вам заряд енергії й вберегти від перекусів шкідливостями, якщо ви пропустите якийсь прийом їжі протягом дня. Почніть свій ранок з жироспалювальної ноти, включивши у свій розпорядок ці 4 корисних продукти. Про це пише Eat This Not That.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Консультантка з харчування Ліза Р. Янг розповіла, які продукти потрібно їсти на сніданок, щоб ефективно спалювати жир у всьому тілі та худнути.

Ягоди

Фото: Freepik

Якщо ваші улюблені ягоди — чорниця, полуниця, ожина, малина або журавлина, ви можете бути впевнені в тому, що не відчуватимете дефіциту поживних речовин. Приміром, згідно з WebMD, журавлину називають "суперпродуктом", тому що вона містить багато антиоксидантів, а також антоціанів, які мають протизапальні властивості.

Додавання свіжих ягід у смузі або вівсянку — розумний вибір, якщо ви хочете схуднути. Вся справа не тільки в поживному профілі ягід, а й у низькому вмісті калорій. Всього одна чашка чорниці дасть вам чотири грами харчових волокон і 25% рекомендованої добової норми вітаміну С. Крім того, одна ціла чашка ягід — це всього 80 калорій!

Насіння чіа

Фото: Getty Images

"Насіння чіа надзвичайно багате на поживні речовини, містить омега-3 жирні кислоти, кальцій, магній, марганець і розчинну клітковину. Дослідження показали, що включення розчинної клітковини у ваш раціон пов'язане з втратою ваги. Крім того, насіння чіа також містить велику кількість білка, який може зменшити відчуття голоду", — пояснює Янг.

Тож наступного разу, коли будете насолоджуватися домашнім смузі або парфе з йогурту на сніданок, не забудьте посипати його насінням чіа!

Яйця

Фото: Pexels

Яйця — ще один зірковий суперпродукт для сніданку, бо вони багаті на поживні речовини. Крім того, яйця легко приготувати, і вони надзвичайно універсальні! Збивайте їх, додавайте в тости з авокадо, перетворюйте на омлет з овочами або смакуйте їх із вівсянкою як пікантні ласощі.

"Яйця можна приготувати різними способами, завдяки чому вони ніколи не набридають. Крім того, в яйцях так багато чудових вітамінів та мінералів, які надзвичайно корисні для нашого здоров'я. Яйця також містять велику кількість білка, який може сприяти відчуттю задоволення та ситості", — пояснює Янг.

Авокадо

Фото: Pixabay

І останнє, але не менш важливе: не забувайте про авокадо. "Авокадо вважається висококалорійним продуктом з високим вмістом калію, фолієвої кислоти та вітамінів С і К. Авокадо багатий на клітковину й корисні для серця ненасичені жири, які допомагають зберігати відчуття ситості між прийомами їжі та перекусами", — каже Янг.

Нагадаємо, дієтологиня розповіла, чи справді, якщо не їсти після 18:00, то можна схуднути.

Раніше Фокус писав про те. що чай, на думку дієтологів, може стати вашим помічником у схудненні, головне, правильно його пити.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.