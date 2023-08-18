Софія Ротару не захотіла виступити на фестивалі в підтримку України

У липні 2023 в Юрмалі пройшов фестиваль "Laima Rendzezvous", частина коштів з якого повинна піти на потреби України.

76-річна українська співачка Софія Ротару відмовилася виступити на фестивалі на підтримку України. Про це розповіла латвійська виконавиця Лайма Вайкуле в новому інтервʼю.

Нещодавно Вайкуле організувала щорічний фестиваль "Laima Rendzezvous" в Юрмалі. І у 2023 році він був присвячений Україні, а частина зібраних коштів повинна піти на допомогу нашій країні.

На заході виступили багато зірок, серед яких українці — Оля Полякова, Макс Барських, Андрій Данилко (Вєрка Сердючка). Проте Софія Ротару на прохання заспівати на сцені в Юрмалі відмовилася, за словами Вайкуле.

"Їй, мені так здалося, ніхто не потрібен, крім сім'ї. Тому у нас немає такого, щоб ми дзвонили одна одній кожен день. Ми говорили з нею. У нас досить близькі стосунки — я багато чого знаю про неї, а вона про мене", — зізналася латвійська зірка сцени.

Лайма Вайкуле додала, що Ротару в безпеці.

"Прийде час, сподіваюся, і Софа приїде до нас, якщо захоче", — зазначила Вайкуле.

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Софія Ротару

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