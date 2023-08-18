Белла Хадід у латексній сукні знялася в рекламному кампейні (фото, відео)

Зірка подіумів та соцмереж повертається до роботи після тривалої відсутності і лікування.

26-річна американська модель Белла Хадід повернулася до модельної карʼєри після тривалого лікування хвороби Лайма. Знімками та відео знаменитість ділиться у своєму Instagram.

Зірка подіумів палестинського походження стала обличчям нового рекламного кампейну бʼюті-бренду "Charlotte Tilbury".

"Моя сім'я @charlottetilbury Дякую. Я дорожу вами. Я ціную вас. Я люблю вас", — написала Хадід.

У кампейні модель зʼявиться в молочній латексній сукні з відкритою спиною. Волосся Белла залишила розпущеним та зробила легкий макіяж.

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Белла Хадід

"Моя постійна бездоганність. Муза краси. Люблю тебе, дорога", — написала в Instagram британська візажистка та засновниця бренду Шарлотта Тілбері.

А батько моделі, американський забудовник Мохамед Хадід, написав у коментарях: "Люблю мою дитину".

Белла Хадід Фото: Скриншот

Це перша серйозна зйомка Белли Хадід після 5-місячної перерви в публічному житті та лікування хвороби Лайма.

Нагадаємо, Белла Хадід та Марк Калман розійшлися після двох років романтичних стосунків.

Також Фокус писав про прогрес Белли Хадід у лікуванні хвороби Лайма.