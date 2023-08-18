У мережі з'явилося рідкісне неофіційне фото Кейт Міддлтон

Принцесу Уельську сфотографували на фестивалі, який проходив у маєтку її подруги Роуз Генбері, маркізи Чолмонделі.

Зазвичай Кейт Міддлтон ретельно готується до виходу в світ і її образ підбирають стилісти. Але її візит на цілодобовий музичний фестиваль у Норфолку був незапланований, тож шанувальники принцеси Уельської отримали рідкісний шанс побачити Кейт без королівського лиску. Про це пише Daily Mail.

На фотографії, яку, як вважають, було зроблено на фестивалі в Гоутоні, маєтку її друзів, маркіза і маркізи Чолмонделі, принцеса Уельська насолоджується напоєм з двома іншими гостями.

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41-річна Кейт одягла чорний топ з довгими рукавами і чорні джинси з ременем на талії.

Образ вона доповнила взуттям від Vejas і золотими сережками.

Кейт Міддлтон на фестивалі Фото: Соцмережi

Хоч фото було не надто якісним і зроблене крадькома, модні блогери визначили, що це були сережки за 95 доларів (близько 3 500 грн) від паризького бренду Sézane.

Цікаво, але відвідування фестивалю не було запланованим. Кейт Міддлтон проводила час зі своїми друзями, маркізом і маркізою Чолмонделі в їхньому маєтку Хоутон-хол. А ті переконали її сходити послухати музику на фестиваль, який проходив на території їхніх володінь.

"Після вечері один із гостей запропонував Кетрін піти на фестиваль. Вона нервувала через цю ідею, але обговорила це зі своєю охороною і прийняла рішення піти. Вільяма з нею не було", — розповів інсайдер.

Хоча відомо, що Кетрін раніше не відвідувала фестиваль, вона любить танцювати. До того як вона вийшла заміж за члена королівської сім'ї, вона часто ходила в нічні клуби і відвідувала вечірки.

Пізніше стало відомо, що Кейт Міддлтон не захотіла їсти вуличну їжу, яку подавали на фестивалі з кіосків і замовила страви з місцевого ресторану Turntable & Napkin, де відвідувачі платять 60 фунтів стерлінгів за обід із чотирьох страв.

Принцеса насолоджувалася піцою Маргаритою та італійським десертом із кавою.

"Її супутники, мабуть, привезли величезну пляшку рожевого вина за 500 фунтів і всі вони залишили обслуговуючому персоналу фестивального ресторану чайові в розмірі 700 фунтів стерлінгів", — розповів інсайдер.

На фестивалі Кейт була в компанії маркіза і маркізи Чолмонделі. У пари троє дітей. Їхній маєток розташований у Норфолку, там же, де й Анмер-хол, резиденція Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

Роуз Генбері, маркіза Чолмонделі, довго працювала моделлю, а потім — у консервативній партії. Втім, у неї давні зв'язки з королівською родиною. Її бабуся Роуз Ламберт була подружкою нареченої на весіллі королеви Єлизавети і принца Філіпа 1947 року. А син Роуз був одним із пажів на коронації короля Чарльза.

Кейт Міддлтон і маркіза Чолмонделі Фото: Getty Images

Її чоловік, режисер Девід Роксевідж, маркіз Чолмонделі, нащадок першого прем'єр-міністра Англії Роберта Волпола і колишній паж королеви.

Також на вечірці була Софі Картер, ще одна подруга Кейт Міддлтон. Вона — дочка норфолкського будівельного магната Роберта Картера.

Раніше вона зустрічалася з найкращим другом принца Вільяма Томасом ван Страубензі, але вийшла заміж за Роберта Снаггса в єпископальній церкві Святого Андрія в Норфолку 2018 року.

Принц Джордж був пажем, а принцеса Шарлотта була подружкою нареченої на їхньому весіллі, на якому були присутні Кейт і принц Вільям, а також сім'я Міддлтон.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кейт Міддлтон стала центральною фігурою в королівській родині.