Тільки для дорослих: у мережі продають бородатих ляльок Борбі, яких можна поголити (фото)

Неідеальна лялька на ім'я Борбі коштує $20 доларів.

На хвилі успіху фільму Ґрети Ґервіґ "Барбі" в мережі активізувалися любителі рукоділля, які пропонують не лише одяг для цих ляльок, різноманітні аксесуари та меблі, а й модифікованих ляльок. На сайті Etsy, який спеціалізується на виробах ручної роботи та старовинних речах і матеріалах, унікальних товарах тощо, у продажу з'явилися аналоги Барбі на ім'я Борбі. Щоправда, на відміну від ідеальної ляльки ці — з бородою та густим волоссям на руках і ногах. У комплекті до кожної ляльки йде бритва, якою її можна поголити. Коштує таке сумнівне задоволення 20 доларів.

"Борбі не схожа на жодну іншу ляльку, з якою ви гралися! Вона пухнаста і готова до стрижки! Дістаньте бритву (входить до комплекту) і подаруйте їй власний стиль! Борбі сподобається її нова, шовковиста, гладенька шкіра без волосся!" — йдеться в описі товару.

Фото: etsy.com Фото: etsy.com Фото: etsy.com Фото: etsy.com Фото: etsy.com

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Продавці звертають увагу на те, що бритва — справжня, а тому радять тримати її подалі від дітей.

"Це призначено тільки як подарунок для дорослих", — уточнюють вони.

Раніше Фокус писав про те, що творці фільму "Барбі" вже замислюються про те, щоб зняти продовження історії про пригоди ляльки. Найімовірніше, над сиквелом працюватиме та сама команда, що і над оригіналом.

Ми також писали про те, скільки Марго Роббі отримає за зйомки в картині та її продюсування.