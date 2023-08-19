Брітні Спірс у неонових трусах і чоботях прокоментувала своє розлучення (відео)

За словами співачки, незважаючи на 6 років шлюбу, вона більше не могла "терпіти біль".

41-річна співачка Брітні Спірс після майже тижня мовчання прокоментувала своє розлучення з чоловіком, фітнес-моделлю іранського походження Семом Асгарі. Зробила вона це традиційно: розмістила в Instagram відео з танцем і опублікувала розгорнутий пост.

У кадрі Брітні — в чорному топі з бантом на шиї, яскраво-зелених неонових плавках від купальника і високих чорних чоботях. Її рухи традиційно хаотичні й непослідовні, що, щоправда, ніяк не впливає на їхню експресивність. На додаток до всього співачка раз у раз витирає себе хусточкою.

"Як усі знають, ми з Семом більше не разом. 6 років — це величезний термін для стосунків, тому я трохи шокована. Але, чесно кажучи, я більше не могла терпіти біль! Якимось телепатичним чином я отримую так багато повідомлень від друзів, які розтопили моє серце, і я дякую вам! Я занадто довго грала в сильну, і мій Instagram може здатися ідеальним, але це далеко від реальності, і я думаю, що ми всі це знаємо! Я хотіла б показати свої емоції і сльози через свої почуття, але з якоїсь причини мені завжди доводилося приховувати свої слабкості! Якби я не була міцним солдатом свого тата, мене б відправили кудись лікуватися до лікарів! Але саме тоді мені найбільше була потрібна сім'я! Вас мають любити беззастережно... не за умови! Тому я буду настільки сильною, наскільки зможу, і зроблю все можливе! І взагалі в мене все добре! У будь-якому разі гарного дня і не забувайте посміхатися!" — написала вона.

Коментарі під публікацією Спірс традиційно закрила, як робила це останнім часом.

Співачка розлучається з чоловіком після 14 місяців шлюбу. На розлучення подав Асгарі, вказавши причиною "непримиренні розбіжності", і вже зараз починають випливати неприємні подробиці їхнього союзу. Наприклад, Сем розповідав, що Брітні била його і тримала в будинку багато ножів. Крім того, вона зраджувала йому з персоналом .

Раніше Фокус писав, що мати Брітні Спірс зненавиділа свого зятя, який може шантажувати її дочку.