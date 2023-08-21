Марґарет Кволлі вибрала дві приголомшливі сукні для свого весілля

Зірка серіалу "Покоївка" влаштувала невелику церемонію на острові Лонг-Біч.

Марґарет Кволлі, зірка серіалу "Залишені" та фільму "Одного разу в… Голлівуді", вийшла заміж за свого бойфренда Джека Антоноффа на інтимній церемонії на Лонг-Біч у Нью-Джерсі. На весілля були запрошені тільки найближчі друзі, а сама Марґарет змінила два весільні вбрання. Про це пише Page Six.

Джек Антонофф, музичний продюсер і фронтмен Bleachers, і Марґарет, дочка відомої акторки Енді Мак-Давелл, одружилися на острові Лонг-Біч, а весільний бенкет влаштували в місцевому кафе Blue Whale, яке облягали фанати.

Серед гостей на весіллі Марґарет були подруга нареченого та часта співавторка Тейлор Свіфт, співачка Лана Дель Рей, мати нареченої — акторка Енді Мак-Давелл, Зої Кравіц і Ченнінг Татум.

Наречений був одягнений у класичний смокінг і білі шкарпетки з чорними туфлями, а Марґарет змінила на весіллі відразу дві сукні. Її безуспішно намагалися прикрити світловідбивачами, коли вона йшла на церемонію.

Марґарет Кволлі та Джек Антонофф

Спочатку на ній була сукня з відкритою спиною, яку вона доповнила фатою і туфельками без підборів у стилі Мері Джейн.

А потім вона з'явилася в простій білій сукні з пишними рукавами та розкльошеною спідницею, яку прикрашали атласні смуги.

Марґарет Кволлі та Джек Антонофф

Нагадаємо, новина про заручини пари стала надбанням громадськості в травні 2022 року.

39-річний Антонофф і 28-річна Марґарет Кволлі вперше викликали чутки про свій роман у серпні 2021 року після того, як їх помітили на побаченні в Нью-Йорку.

Марґарет Кволлі та Джек Антонофф Фото: Instagram margaretqualley

Лише в березні 2022 року музичний продюсер і акторка вперше разом вийшли у світ на церемонії вручення премії Critics' Choice Awards.

Потім у травні 2022 року з'явилися повідомлення про те, що пара таємно заручилася після того, як Марґарет Кволлі помітили з обручкою на пальці на Каннському кінофестивалі.

Маргарет у шикарній сукні від Chanel Haute Couture і діамантових сережках сфотографували з каблучкою на тому самому пальці на червоній доріжці прем'єри її фільму "Зірки опівдні" під час французького кінофестивалю.

Зірка "Одного разу в… Голлівуді" підтвердила захопливу новину про заручини за кілька днів, розмістивши серію знімків із нареченим у її нині деактивованому акаунті в Instagram.

"О, я кохаю його!" — підписала вона фото, продемонструвавши каблучку, яку оцінюють майже в 100 000 доларів.

Раніше Марґарет зустрічалася зі скандальним актором Шайєю Лабафом, а також із Натом Вольфом і Пітом Девідсоном.

А в її нареченого був довгий шестирічний роман із акторкою та режисеркою Ліною Данем.