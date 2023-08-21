Засмучену Брітні Спірс помітили вночі в закусочній (фото)

У знаменитості свої способи переживати неприємні моменти, пов'язані з розлученням.

41-річну американську співачку Брітні Спірс, яка наразі переживає розрив зі своїм чоловіком Семом Асгарі, було помічено на самотній прогулянці. Про це пише Daily Mail.

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Зірку поп-музики сфотографували папараці, коли вона виходила вночі із закусочної Dave's Hot Chicken в Окснарді, Каліфорнія. У руках у Брітні був малиновий лимонад, а за нею йшли охоронці. Це сталося одразу після того, як Спірс, чий власний капітал становить 60 мільйонів доларів, уперше прокоментувала розрив з Асгарі, визнавши, що вона "трохи шокована".

Співачка виглядала пригніченою. Вона одягла светр з відкритими плечима, чорні шорти та сандалі. Брітні доповнила образ для нічної прогулянки кількома намистами, а своє довге світле волосся залишила розпущеним.

Співачка розлучається з чоловіком після 14 місяців шлюбу. На розлучення подав Асгарі, вказавши причиною "непримиренні розбіжності", і вже зараз починають випливати неприємні подробиці їхнього союзу. Наприклад, Сем розповідав, що Брітні била його і тримала в будинку багато ножів. Крім того, вона зраджувала йому з персоналом .

Раніше Фокус писав, що мати Брітні Спірс зненавиділа свого зятя, який може шантажувати її дочку.