Мадонна представила свого 29-річного бойфренда своєму синові Рокко Річі

Офіційно молоді люди познайомилися в Лісабоні, де попдіва святкувала своє 64-річчя.

Мадонна представила свого 29-річного бойфренда, боксера Джошуа Поппера, своєму 23-річному синові Рокко Річі під час свого 65-річчя в Лісабоні. Про це пише Daily Mail.

Мадонна відсвяткувала свій ювілей у Португалії на вихідних. І використала цю можливість, щоб представити свого 29-річного бойфренда Джошуа Поппера своєму 23-річному синові Рокко Річі.

Рокко, її старший син від колишнього чоловіка, режисера Гая Річі, був у сімейній поїздці з братами та сестрами Лурдес, 26 років, Девідом Бандою, 17 років, Мерсі Джеймс, 17 років, і 10-річними близнюками Стеллою та Естер.

День народження Мадонни

Про те, як пройшло знайомство між бойфрендом Мадонни та її старшим сином, не повідомляється.

Мадонна і Поппер почали зустрічатися на початку цього року, вперше зустрівшись після того, як він тренував її сина Девіда на боксерському рингу.

Однак лише за кілька днів до цього попікона повідомила, що ледь не померла від бактеріальної інфекції, і її довелося терміново доставити в лікарню.

Зірка написала у своєму Instagram: "Чудово бути живою і дивовижно мати можливість вдягнути свої танцювальні туфлі та відсвяткувати свій день народження! Я так вдячна. Дякую, Лісабоне, і всім, хто зробив це можливим!".

Співачка поділилася кількома новими фото та відео зі святкування свого 65-річчя в Португалії. І на кадрах видно, що її донька Лурдес привітала її, виконавши одну з пісень своєї матері.

Тріумфальні повідомлення про день народження з'явилися наступного дня після того, як Мадонна оголосила про перенесення дат свого святкового туру після боротьби за здоров'я, викликаної серйозною бактеріальною інфекцією.

Хоча вона не розповіла, на яку саме інфекцію вона захворіла, вона поділилася своєю вдячністю незабаром після виписки з лікарні наприкінці червня.

Лісабон, як місце проведення вечірки, Мадонна обрала невипадково. Вона жила в столиці Португалії з 2017 по 2020 рік.

Місцеві ЗМІ повідомили, що Мадонна прилетіла в Лісабон звичайним рейсом у супроводі 30 друзів.

Рокко Річі Фото: Instagram jerrodblandino

"Кілька років тому вона відмовилася від свого приватного літака, оскільки вона турбується про навколишнє середовище", — розповів оглядач CMTV Адріано Сільва Мартінс.

Хітмейкерка Holiday зупинилася на ніч у готелі Pestana Palace. І влаштувала невелику вечірку.

Нагадаємо, раніше, в день народження Мадонни, Фокус писав про найвідоміших її коханих.