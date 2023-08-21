Уся в матір: доньку Гайді Клум зняли на яхті в бікіні (фото)

Останні дні літа юна зірка проводить на яхті в компанії друзів і бойфренда.

19-річна модель Лені Клум продовжує радувати шанувальників, демонструючи свою розкішну фігуру. Про це пише PageSix.

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Дочка знаменитої супермоделі була помічена на розкішному судні, що належить її батькові Флавіо Бріаторе. Компанію на відпочинку на південному узбережжі Франції їй також склав бойфренд Аріс Рачевський.

Лені була в стильному зеленому бікіні з ремінцями і сонцезахисних окулярах. У якийсь момент модель і її бойфренд поцілувалися, коли вони лежали, щоб зловити сонячні промені на дорогій яхті.

Лені є дочкою 50-річної німецької супермоделі Гайді Клум і 73-річного італійського бізнесмена Флавіо Бріаторе, хоча її колишній вітчим, британський співак Сіл, всиновив її багато років тому.

Дебют Лені в модельній кар'єрі відбувся у віці 16 років, коли вона разом зі своєю зірковою матір'ю прикрасила обкладинку Vogue Germany — видання з рідної країни Гайді.

Також Фокус писав, що Гайді Клум допомагає своїй дочці Лені в модельному бізнесі.