Майлі Сайрус представила найкраще поєднання сорочки та джинсів на осінь 2023 року

Актриса привнесла в актуальний ансамбль нотку сміливої сексуальності.

30-річна американська співачка Майлі Сайрус надала і без того безпрограшному ансамблю з білої сорочки і джинсових штанів нового прочитання, приправивши аутфіт чималою дозою сексуальності. На своїй сторінці в соцмережі зірка опублікувала чорно-білі фотографії, де позує в образі, який негайно повинні взяти на озброєння просунуті модниці.

Фото: Miley Cyrus/Instagram Фото: Miley Cyrus/Instagram Фото: Miley Cyrus/Instagram

На знімках Майлі позує в широких джинсах з високою посадкою, які - в лідерах трендів на осінь 2023 року, і білій сорочці оверайз. Майлі не стала надягати під неї бюстгальтер. Ба більше, вона застебнула тільки верхній ґудзик, створивши дуже сміливий образ. Ансамбль артистка доповнила широким чорним ременем і чорними туфлями на шпильці. На двох із трьох знімків вона — у сонцезахисних окулярах. Що стосується прикрас, вона обрала мінімалістичний образ, оскільки на ній був тільки браслет-бенгл і витончена каблучка на пупку.

Загалом аутфіт вийшов неймовірно стильним. Такий образ підійде практично будь-якій дівчині або жінці. Головне — обирати під такі штани туфлі на підборах, що допоможе не тільки збільшити зріст, а й візуально зробить ноги стрункішими, а сам ансамбль — завершенішим.

Фотографії, які Сайрус представила публіці, зроблені для реклами її нового синглу.

"Раніше була молодою. 25 серпня", — йдеться у підписі.

Майлі оголосила, що незабаром випустить нову пісню і відео до неї в рамках майбутнього спеціального випуску ABC під назвою Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions). Новий музичний випуск стане продовженням її восьмого студійного альбому Endless Summer Vacation, випущеного в березні. Цього разу, однак, вона розповіла, що переосмислюватиме свої типові урізані "сесії на задньому дворі".

У відео, розміщеному в її соціальних мережах двома днями раніше, Майлі поділилася, що шанувальників посвятять у "ретроспективне інтерв'ю, що розповідає історії про перші 30 років мого життя".

"На честь випуску мого нового синглу Endless Summer Vacation (сесії на задньому дворі) тривають", — написала вона, показавши короткий уривок з інтерв'ю ABC.

Раніше Фокус писав, що Майлі Сайрус стала подружкою нареченої на весіллі своєї матері.