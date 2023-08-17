Модні тренди: шість стильних ділових ансамблів із широкими джинсами на осінь 2023 року

Широкі джинси з високою посадкою — тренд осені 2023, який дає змогу створити стильні ансамблі на всі випадки життя.

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Широкі джинси з високою посадкою в сезоні осінь 2023 офіційно замінили скінні. Видання Who What Wear пропонує звернути увагу на кілька найвдаліших поєднань широких штанів з деніму з іншими речами, що дає змогу створити дуже стильні образи для роботи в офісі, зустрічей і навіть для прогулянок з друзями. Головне — правильно підбирати речі і пам'ятати, що в разі невдало обраного взуття або верху постраждає весь ансамбль.

Широкі джинси та сорочка

Джинси з високою посадкою та сорочка в смужку — ідеальне ділове поєднання. Вона може бути як обтислою, так і оверсайз, що більше підкреслить лінію талії. Якщо діловий стиль передбачає більш зібраний вигляд, то кежуал дасть змогу носити сорочку навипуск, розстебнуту і з топом або чорною майкою під нею.

Головна умова — у діловому образі обов'язкові підбори, щоб ви не витирали асфальт штанинами. Вони додадуть не тільки додаткового зросту, а й зроблять ансамбль завершеним.

Широкі джинси та шкіряний плащ

Якщо говорити про тренди у верхньому одязі, то шкіра, чи то штучна, чи то справжня, в сезоні осінь 2023 — must have. Якщо взяти широкі укорочені джинси, то в поєднанні з довгим плащем вийде зухвалий образ, який успішно завершать кросівки, чоботи або черевики. У разі, якщо ви збираєтеся в офіс або на ділову зустріч, то обирайте вишукане взуття на підборах: туфлі або ботильйони.

Широкі джинси і красивий топ

Рання осінь — не привід ховати подалі яскраві речі. Гарний однотонний топ яскравих відтінків доповнить стриманий денім. Залежно від планів це може бути річ класичного крою і модного кольору, або асиметричний топ з вирізами чи цікавими деталями. Особливого шику такому ансамблю додадуть яскравий блейзер і нейтральні аксесуари.

Широкі джинси та джинсова куртка (або сорочка)

Джинсові куртки — річ не менш універсальна, ніж штани, тому не дивно, що восени 2023 року поєднання цих двох предметів буде в тренді. Щоб мати свіжий і актуальний вигляд, додайте до такого ансамблю майку-алкоголічку і кросівки.

Широкі джинси і футболка з написом

Цей мішкуватий образ з голови до ніг доводить, що вам не потрібно носити нічого обтислого, щоб мати зібраний вигляд. Футболка з написом і сумка через плече додадуть вашому джинсовому образу нотку 90-х.

Широкі джинси та елегантна блуза

Це — класичний діловий ансамбль. Тут можна поєднувати укорочені джинси і блузу, частково заправлену в штани. Взуття на підборах додасть образу більше шику і жіночності. Доповнити його можна великою сумкою.

І наостанок — чудовий варіант ансамблю з широкими джинсами, який підійде на всі випадки життя: і для офісу, і для побачення, і для прогулянки містом.

Раніше Фокус писав, які джинси краще заховати подалі, а які будуть популярними восени 2023 року.