Гейлі Бібер і Кендалл Дженнер сходили на вечерю в елегантних образах (фото)

Дівчата сходили в улюблений серед знаменитостей ресторан.

27-річна модель Кендалл Дженнер і 26-річна модель Гейлі Бібер сходили разом повечеряти до ресторану Giorgio Baldi в Лос-Анджелесі. Про це пише People.

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Давні подруги для виходу обрали елегантні образи total black. У своєму Instagram-акаунті Дженнер опублікувала дзеркальне селфі із засновницею косметичного бренду Rhode Beauty, просто підписавши його "вечірнє побачення @haileybieber".

Зірка "Кардаш'ян" була одягнена в чорну відверту сукню з довгими рукавами і злегка прозорим високим вирізом, з-під якого виднівся відповідний чорний топ. Її волосся було укладене в елегантну зачіску з розпущеними хвилями спереду. Свій образ вона доповнила парою маленьких сережок-кілець і зробила легкий макіяж.

Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер Фото: Instagram kendalljenner

Тим часом дружина Джастіна Бібера вибрала чорну відверту сукню без бретелей з глибоким вирізом і доповнила ансамбль блискучою чорною сумочкою на плечі. Вона вклала волосся в гладку зачіску і одягла пару масивних золотих сережок.

Бібер показала шанувальникам ближче свій "полуничний макіяж" на селфі, опублікованому в її історії в Instagram. У неї були яскраві рум'яна, намальовані веснянки і димчасто-рожеві тіні для повік.

Гейлі Бібер Фото: Instagram haileybieber

Зустріч Дженнер з Бібером сталася наступного дня після того, як Кендалл сходила на вечірку на честь свого бренду 818 Tequila в обтислій "голій" сукні.

Також Фокус писав, що Гейлі Бібер позувала для реклами в олдскульному червоно-білому бікіні.