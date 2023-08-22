Стало відомо, чому насправді Меган Маркл припинила спілкування з давніми друзями

Колишня акторка має напружені стосунки не лише з родичами чоловіка, а й зі своїми колись близькими людьми.

Меган Маркл посварилася не лише зі своїм батьком і зведеною сестрою, вона, як повідомляється, розірвала стосунки з багатьма давніми друзями, включно з найкращою подругою дитинства Нінакі Прідді, канадською світською левицею Джесікою Малруні та гостями королівського весілля Девідом і Вікторією Бекхемами. Про це пише Mirror.

Експертка зі стосунків вважає, що є проста причина, чому дружина меншого сина короля Великобританії відмовилася від старих друзів.

Кейт Менсфілд сказала, що Маркл "переросла" своє старе коло друзів, оскільки її перебування в королівській родині, ймовірно, призвело до зміни цінностей і цілей.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

"Люди, які цінують ріст і особистий розвиток, часто виростають із друзів і зв’язків з роками, оскільки вони змінюються настільки, що більше не мають багато спільного зі старими друзями", — пояснила фахівчиня.

Меган Маркл Фото: Getty Images

"Це може бути пов’язано з різними цінностями, стилем життя та інтересами", – додала вона.

Колишня американська акторка та її чоловік принц Гаррі переїхали в Монтесіто, штат Каліфорнія, у 2020 році.

Відтоді вони припинили стосунки з кількома своїми хорошими друзями, зокрема з футбольною зіркою Девідом Бекхемом та його дружиною Вікторією.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Герцоги Сассекські нібито звинуватили подружжя у витоку історій про них, що призвело до кінця їхньої дружби.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон більше не зможе помиритися з дружиною принца Гаррі.

Також Фокус писав про образ Меган Маркл під час вечері з друзями.