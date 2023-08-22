Король Чарльз ІІІ планує обговорити з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон майбутнє монархії
Зустріч організують у замку Балморал — літній резиденції покійної Єлизавети ІІ.
74-річний король Великобританії Чарльз ІІІ збирається провести саміт, щоб визначити майбутнє монархії, у замку Балморал, Шотландія. Про це повідомляє Mirror.
Старший син покійної королеви Єлизавети ІІ планує визначити конкретні ролі для принца Вільяма і Кейт Міддлтон, а також королеви Камілли.
"Він вважає своїм головним обов’язком виконати щире бажання своєї покійної матері [королеви Єлизавети], щоб однією з його головних ролей було забезпечення не тільки виживання, але й міцності [організації]", — розповідає інсайдер.
Зазначається, що особливий тиск буде на Вільяма та Кейт, оскільки джерело стверджує, що "зіркова якість" пари буде важливою для збереження Співдружності.
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Окрім того, що принцеса Уельська є іконою моди та занурена в благодійність, її також називають справжньою "владою за троном".
Співзасновник True Royalty TV Нік Буллен нещодавно сказав Fox News, що Міддлтон сповнена "сталевого" та "дуже сильного характеру".
"[Вона] перетворилася з молодої нареченої на ключового гравця в королівській родині", — сказав він.
Нагадаємо, як Чарльз ІІІ планує відсвяткувати 75-й день народження.
Також Фокус писав про ймовірне примирення принца Гаррі з королівською родиною.