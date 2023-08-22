Джаред Лето був помічений на прогулянці з 27-річною дівчиною (фото)

Пара насолоджувалася прогулянкою і робила спільні фото.

51-річний американський актор і музикант Джаред Лето був помічений з подругою, 27-річною моделлю Тет Тінн. Пара насолоджувалася італійською кухнею в районі Вест-Віллідж, Нью-Йорк. Про це пише Daily Mail.

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Фронтмен гурту 30 Seconds to Mars вийшов на прогулянку в невимушеному образі, одягнувши чорну футболку з принтом, білі джинси і чорні кросівки Nike. Джаред доповнив аутфіт рожевою бейсболкою, чорною маскою для обличчя і поясною сумкою.

Тим часом його супутниця, також відома як Beauty, продемонструвала свій вуличний стиль у чорній футболці World Of Outlaws, яку вона поєднувала з короткою чорною плісированою спідницею, сірими шкарпетками до щиколотки і чорними туфлями на підборах. Її довге чорне волосся було зібране у хвіст, прикрашений стрічкою. З аксесуарів Тет одягла сережки і кольє, а також завершила ансамбль чорними окулярами.

Нагадаємо, у травні цього року Тінн знялася в кліпі на останній трек Stuck гурту 30 Seconds to Mars.

Раніше Фокус писав, що Джаред Лето був помічений з Тет Тінн у Берліні.