Анджеліна Джолі зробила загадкові татуювання на середніх пальцях (фото)

Фанати поспішили припустити, що нові тату знаменитості присвячені її колишньому чоловікові Бреду Пітту.

48-річна американська акторка Анджеліна Джолі зробила нові татуювання в цікавому місці — на середніх пальцях. Тату-майстер зірки показав у своєму Instagram-акаунті нові малюнки на тілі зірки, щоправда, в розмитому вигляді, щоб приховати дизайн.

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Пан К., який працює в популярному серед знаменитостей салоні Bang Bang у Нью-Йорку, відмітив зірку "Малефісенти" на публікації і написав: "Усе ще не можу повірити, що я справді взяв її за руку і зробив їй татуювання".

Також майстер запитав у своїх підписників: "Вгадайте, що у неї на долоні?"

Шанувальники поспішили припустити, що нові загадкові татуювання на середніх пальцях Анджеліни Джолі — це "та пішов ти!" Бреду Пітту. При чому, що це варіант, найпопулярніший серед коментарів.

Інші вважають, що нові тату можуть бути даниною поваги її дітям, "попереджувальним ярликом для потенційних наречених" або "чимось духовним".

Це далеко не перше татуювання Енджі. У акторки є багато значущих малюнків, присвячених її благодійній діяльності та шістьом дітям. Крім того, у неї було татуювання, присвячене колишньому чоловікові Біллі-Бобу Тортону, яке згодом вона видалила лазером і присягнулася, що більше ніколи не зробить подібного.

Однак Джолі не зовсім стримала свою обіцянку, оскільки вони з Піттом набили однакові татуювання — буддійські малюнки, зроблені одними й тими самими чорнилами, щоб символізувати їхній вічний зв'язок — якраз перед їхнім розставанням у 2016 році.

Анджеліна Джолі Фото: Annie Leibovitz

У них обох також є цитата поета Румі, яка (за іронією долі) говорить: "Існує поле, що лежить за межами всіх уявлень про добро і зло. Я зустріну тебе там".

Нагадаємо, у Джолі та Пітта шестеро дітей — 15-річні близнюки Вів'єн і Нокс, 17-річна Шайло, 18-річна Захара, 19-річний Пакс і 22-річний Меддокс. Вони виховували шістьох дітей до розлучення 2016 року після 12 років спільного життя. І тільки 2023 року остаточно закінчилися судові розгляди за спільне майно та опіку над дітьми.

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