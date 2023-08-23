Княгиня Монако Шарлін бачиться з чоловіком лише "за домовленістю"

Монарші персони вчергове підігрівають чутки про ймовірне розлучення.

Княгиня Монако Шарлін "живе у Швейцарії" і бачить свого чоловіка, князя Альбера ІІ, лише "за попереднім записом". Про це пише Daily Mail.

Хоча 45-річна колишня олімпійська чемпіонка провела літо на яхті з 65-річним Альбером та їхніми 8-річними близнюками Жаком і Габріеллою, вона нібито ще не повернулася до їхнього палацу, оскільки джерела стверджують, що пара лише "церемоніальна".

Однак інший анонімний інсайдер сказав німецькій газеті Bild, що вони є "хорошими партнерами" і "по черзі піклуються про дітей".

Останні чутки виникли після припущень про їхнє розлучення на початку 2023 року, які представник палацу спростував і назвав "цілком необґрунтованими".

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Княгиня Шарлін та князь Альбер у день їхнього весілля у 2011 році Фото: Getty Images

Інсайдери раніше стверджували, що Шарлін перенесла кілька операцій і дуже схудла.

Княгиня Шарлін Фото: Getty Images

Як повідомляється, після повернення з Південної Африки вона була зареєстрована в лікувальному закладі за межами Монако через невідому хворобу.

Нагадаємо, колишня коханка князя Альбера відвідала той самий захід, що і королівська родина Монако.

Також Фокус писав про позашлюбного сина князя Альбера ІІ та їхні стосунки.