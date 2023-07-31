Колишня коханка князя Монако сходила на той самий прийом, що й сам князь Альбер із дружиною Шарлен

Ніколь Кост позувала у червоній вечірній сукні фотографам та опублікувала знімки з прийому у своєму Instagram.

Related video

Жахливо незручної зустрічі ледве вдалося уникнути на найважливішій події світського календаря Монте-Карло. Колишня коханка князя Альбера, колишня стюардеса Ніколь Кост, прийшла на той самий прийом, що її колишній коханий зі своєю дружиною Шарлен. Про це пише Daily Mail.

Колишня стюардеса Air France, 51-річна Ніколь Кост, яка має 19-річного сина Александра Гримальді-Кост, від 65-річного князя Монако Альбера II, була серед гостей на зборі коштів, який був заснований дідом принца Альберта, принцом Монако Людовіком II, ще 1948 року.

Ніколь Кост на прийомі, який відвідали Альбер та Шарлен Фото: nicole.coste/instagram Ніколь Кост на прийомі, який відвідали Альбер та Шарлен Фото: nicole.coste/instagram

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захоплюючі новини зі світу шоу-бізнесу!

Ніколь поділилася фотографією в Instagram, де вона знаходиться в спортивному клубі Salle des Etoiles, де проходив 74-й щорічний бал Червоного Хреста в суботу ввечері. На святі виступав Роббі Вільямс.

Роббі Вільямс Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

"Червоний, мій улюблений колір", — сказала вона про свій вибір сукні.

Відомо, що між Ніколь Кост та княгинею Шарлен існує ворожнеча. Кост не пробачила княгині за те, що вона нібито розмістила її сина Олександра у службовому крилі палацу перед її весіллям за 53 мільйони фунтів стерлінгів у 2011 році.

Ніколь раніше зізнавалася, що мало співчуває Шарлен після того, як вона повернулася з Африки та була госпіталізована через "виснаження" у 2021 році.

"Мене не хвилює, що з нею відбувається", — сказала вона журналістам.

Ніколь, яка мала шість років таємні стосунки з Альбером, навіть стверджувала: "Люди в Монако люблять мене більше, ніж Шарлен. Вони дійсно люблять і поважають мене".

Стюардеса Air France, яка стала модельєром, регулярно з'являється на гламурних щорічних заходах, які проводять благодійну організацію, засновану в 1948 році прадідом Альберта принцом Монако Людовіком II.

Цього року 45-річна княгиня Шарлен також відвідала захід, який вперше з'явився на публіці після місячної перерви.

Князь Альбер, Шарлен та Камілла Готтліб Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Вона приєдналася до свого чоловіка і блищала у білій вечірній сукні з присмаченою талією та довгими прозорими рукавами. Образ вона доповнила ефектними сережки з діамантами та сапфірами. З ними на прийом прийшла племінниця принца Альберта Камілла Готтліб.

Хто така Ніколь Кост

Ніколь народила Александра Гримальді-Коста у серпні 2003 року, за два роки до того, як Альбер, тодішній спадкоємець монегаського престолу, почав зустрічатися з Шарлен.

Ніколь Кост

Ніколь та Альбер зустрічалися близько шести років. Її батько був торговцем у Того, вона працювала бортпровідницею. У 15 років вона покинула Африку, щоб навчатися у Парижі.

Коста з'являлася з ним на публіці та навіть бачилась з його батьком Реньє III. Їхній зв'язок став найбільшим секретом у суспільстві Монако.

Хоча вони обидва відвідували урочисті заходи та спілкувалися зі світськими людьми та знаменитостями, більшість підданих Альберта нічого не знали про їхні стосунки.

Однак їхня первісна пристрасть згасла, і стосунки припинилися. Але останніми днями Ніколь виявила, що вагітна. Александра вона народила у 2003 році й тоді ж Альбер визнав дитину.

Але про існування її сина Александра громадськості стало відомо лише у травні 2005 року, коли Ніколь дала відверте інтерв'ю французькому журналу Paris Match, заявивши, що її дворічний син – син Альбера.

Через два місяці, незадовго до того, як він був зведений на престол, Альбер підтвердив, що у нього є позашлюбна дитина. Наступного року він також визнав, що має доньку Джазмін Гримальді, якій зараз 31 рік, народжена американкою Тамарою Ротоло в 1992 році. Він також має двох законних дітей, близнюків Жак і Габріелла, восьми років, від його дружини Шарлен.

Ніколь Коста виховувала Олександра та його старших зведених братів у Женеві, Лондоні та Нью-Йорку і вважала за краще залишатися в тіні.

Однак тепер вона знову у центрі уваги завдяки своїй гламурній появі на балі Червоного Хреста.

У вересні 2021 року вона дала рідкісне інтерв'ю, в якому розповіла про те, чи бере Альбер участь у житті їхнього сина-підлітка, перш ніж натякнути на напруженість у відносинах з Шарлен.

Пізніше Альбер розповів, наскільки він був розлючений коментарями в інтерв'ю Point du Vue, сказавши: "Вона тільки-но повідомила мені, що збирається щось випустити, я думав, що це буде просто фотографія з дня народження. Це було недоречно, я був у люті, коли дізнався звідси".

У розмові з Paris Match Ніколь пояснила, що Альбер постійно був присутній у житті свого сина, попри повідомлення про інше, і брав участь у всьому, від його освіти до вечірок з нагоди дня народження.

"Альбер із самого початку взяв на себе зобов'язання бути присутнім і поступово знайомити сина зі своєю родиною", — сказала вона в інтерв'ю, додавши, що Альбер "виконав свою обіцянку".

Ніколь не виключила, що її син зіграє роль у "майбутньому Монако", заявивши, що це має вирішити його батько.

Мати трьох дітей натякнула на напруженість у відносинах із Шарлен, стверджуючи, що члени княжої родини змушували її сина почуватися небажаним.

"Щодо Шарлен, я не можу уникнути цієї теми, тому що нас часто ставлять в один ряд. Я не люблю, коли мене порівнюють. Я ніколи не говорила, що я ворог їй. Я ніжна жінка", — сказала вона.

"Враховуючи наш зв'язок з князем, ми повинні були сердечно підтримувати один одного. У нашій ситуації мала перемогти дипломатія. Але в період заручин я випробувала те, що насторожило і шокувало мене. Наприклад, вона змінила кімнату мого сина, скориставшись відсутністю його батька, щоб перемістити його у службове крило. Як мати, я не можу знайти слів, щоб описати ці дії", — заявила Ніколь Коста.

Ніколь Кост, Альбер та їх син Александр

Однак вона наполягала на тому, що у Александра гарні стосунки зі своїм молодшим зведеним братом Жаком, який є спадкоємцем престолу, і зведеною сестрою Габріеллою, говорячи, що він "із задоволенням грає з ними, коли бачить їх".

Нагадаємо, раніше Ніколь Кост уже з'являлася на офіційних заходах у Монако. Колишня дівчина князя Альбера була помічена на святковій месі Дня Святої Девоти, покровительки князівства Монако минулого року. Але тоді на святі не було Шарлен, вона якраз лікувалася в Європі.