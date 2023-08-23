Донька Брюса Вілліса розповіла, як обрала імʼя первістку

Спочатку онуку "міцного горішка" хотіли назвати по-іншому.

35-річна американська акторка Румер Вілліс зізналася, що вона та її хлопець, Дерек Річард Томас, отримали натхнення для імені своєї доньки, коли неправильно ввели ім’я Лоретта. Про це пише People.

"Ми думали про ім'я Лоретта, і це була одруківка", — сказала старша донька Брюса Вілліса та Демі Мур. "Ми з її татом писали повідомлення, і він пропустив "R" у Лоретті, і вона стала просто Луеттою".

Молода мама зізналася, що насправді "любить" це ім’я.

"Я подумала: "О, я люблю це!" — додала вона. "Я відчуваю, що це був один із тих моментів божественного втручання Всесвіту, і ми зрозуміли це насправді досить рано під час моєї вагітності".

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Первісток Вілліса та Мур зізналася, що сумнівалася, чи підійде її дівчинці ім'я Луетта.

Демі Мур зі старшою донькою Румер Фото: Getty

"Я збиралася назвати її Лу, незалежно від того, буде вона хлопчиком чи дівчинкою", — додала молода мама.

Старша донька Брюса Вілліса та Демі Мур сказала, що їй і 29-річному Томасу також подобається, наскільки різноманітне ім’я їхньої першої дитини.

Румер Вілліс Фото: Instagram @rumerwillis

Нагадаємо, Демі Мур зворушливо привітала доньку Румер з 35-річчям.

Також Фокус писав про фігуру доньки Брюса Вілліса та Демі Мур після народження первістка.