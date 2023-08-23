Сергій Жадан та Христина Соловій знову підігріли чутки про роман (відео)

Навесні 2023 письменник подав на розлучення з другою дружиною.

49-річний український письменник Сергій Жадан та 30-річна співачка Христина Соловій знову підігріли чутки про ймовірний роман. Спільним відео музикант ділиться у своєму Instagram.

Жадан та Соловій запросили фанатів на презентацію артбуку "Птах" 23 серпня в Жовтневому палаці в Києві.

Співачка та письменник разом звернулися до прихильників, поставши в елегантних вбраннях: Сергій Жадан обрав чорний костюм, а Христина Соловій — червону сукню.

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Сергій Жадан та Христина Соловій

Навесні 2023 стало відомо про друге розлучення Сергія Жадана. Він закінчив стосунки з Куніциною Іриною, з якою одружився у 2009 році в Харкові. Від союзу підростає донька Марія.

До цього письменник був одружений зі Світланою Олешко — режисеркою харківського театру "Арабески". З нею Жадан виховував сина Івана.

Ймовірний роман з Христиною Соловій

Одночасно з новинами про друге розлучення українського письменника в мережі почали циркулювати чутки про ймовірний роман Сергія Жадана та Христини Соловій. Їх помітили під час прогулянки за руки, проте офіційно співачка та письменник не коментували домислів фанатів.

Напередодні в Жадана прямо запитали про ймовірні стосунки з артисткою під час ефіру "Сніданку з 1+1".

"У нас у майбутньому нова пісня. Знімали кліп, тому чекайте на прем'єру. Мені здається, це вичерпна відповідь на ваше запитання", — зазначив музикант.

Нагадаємо, Сергій Жадан першим в історії отримав німецьку Премію Свободи у квітні 2022 року.

Також Фокус писав про перші чутки щодо ймовірного роману українських знаменитостей.