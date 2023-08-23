Олена Зеленська у вишиванці з чорними квітами звернулася до українців (фото)

Перша леді привітала з Днем Державного прапора України, який святкують 23 серпня.

Олена Зеленська в незвичній вишиванці з чорними квітами звернулася до українців на честь Дня Державного прапора України 2023. Привітання перша леді залишила у своєму Instagram.

"Синьо-жовті кольори за кордоном – це символ підтримки України. Що більше наших прапорів бачимо у вікнах будинків, на одязі, просто на вулицях, то сильніше відчуваємо: тут вірять в Україну й українців", — почала своє звернення дружина Володимира Зеленського.

Перша леді України закликала говорити за допомогою прапора, який наразі символізує не лише нашу країну, а й демократичні людські цінності всього світу.

"Синьо-жовті кольори вдома – це символ гордості. За воїнів, які встановлюють прапори на відвойованих наших землях", — написала Зеленська.

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Олена Зеленська привітала українців з Днем Державного прапора

На одному з фото перша леді постала у вишиванці з чорними квітами. До святкового образу вона додала лаконічні сережки та перлинне намисто. Волосся дружина президента України зібрала в пучок.

Олена Зеленська Фото: Olena Zelenska/Instagram

Нагадаємо, Олена Зеленська в кежуал-образі відвідала багатодітних родин у Буковелі.

Також Фокус писав про три образи першої леді України в Данії під час офіційного візиту.