Олена Зеленська в кежуал-образі відвідала Буковель (фото, відео)

Перша леді поспілкувалася з багатодітними родинами, які наразі відпочивають у Карпатах.

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Олена Зеленська відвідала табір "Артек-Буковель" 15 серпня 2023. Про це дружина президента повідомила у своєму Instagram.

Перша леді поспілкувалася з родинами, які виховують багатьох прийомних дітей. У таборі наразі відпочивають люди з Херсонщини, Миколаївщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Донеччини, Чернігівщини, Сумщини тощо.

"Краєвиди, природа, нові враження – усе це дуже важливо і для дітей, які багато пережили й переживають, і для їхніх батьків, яким випала на долю евакуація, пошуки нового дому та безпеки для своїх близьких", — зазначила Олена Зеленська.

Перша леді розповіла, що на залучені від іноземних партнерів кошти Фундація Олени Зеленської профінансувала путівки та проїзд до табору для 1357 дітей і батьків із 218 великих прийомних родин.

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Олена Зеленська в Буковелі

Для візиту в українські Карпати дружина Володимира Зеленського обрала лаконічний та стильний образ — білу сорочку, класичні джинси та кросівки.

Олена Зеленська в Буковелі

Нагадаємо, як Олена Зеленська організовує обіди з чоловіком.

Також Фокус писав про ідеальний штанний костюм, який продемонструвала Олена Зеленська під час візиту до Литви.