Брітні Спірс показала нового члена родини (відео)

Після новин про розлучення та розподіл пʼяти собак із Семом Асгарі артистка показала фанатам цуценя Сноу.

41-річна американська співачка Брітні Спірс повідомила про поповнення в родині. Відео з новим домашнім улюбленцем артистка ділиться у своєму Instagram з понад 42 млн підписників.

Знаменитість розповіла, що придбала цуценя через день після того, як вона та Сем Асгарі досягли угоди про опіку над іншими собаками після новин про розлучення.

"Представляємо Сноу… це її світ, і ми просто живемо в ньому", — прокоментувала Спірс.

У ролику видно, як пухнасте біле цуценя бігає навколо ніг співачки, перш ніж поп-зірка підхопить його.

"Дозволь мені показати їм, яка ти крихітна, — чути слова Брітні. — Скажи "привіт" Сноу!"

Замість типової собачої іграшки, цуценя, схоже на мальтійську болонку, гралося блакитною соскою.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Брітні Спірс

Хоча незрозуміло, коли саме знаменитість придбала Сноу, вона та Асгарі, який подав на розлучення минулого тижня після року шлюбу, домовилися розділити своїх п’ятьох собак напередодні.

29-річний фітнес-тренер отримав опіку над доберманом пари Поршею, якого він купив у жовтні 2021 року.

Тим часом співачка отримає повну опіку над іншими чотирма собаками: австралійською вівчаркою на прізвисько Соєр, йорком на ім’я Ханна та двома іншими меншими собаками.

Повідомлялося, що і Спірс, і Асгарі були "задоволені" угодою, попри те, що співачка нібито не захотіла відмовитися від опіки над своїми собаками раніше.

Брітні Спірс та Сем Асгарі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Брітні Спірс може зʼявитися на сцені у березні 2024 року.

Також Фокус писав про першу появу екскоханого Брітні Спірс на публіці після новин про розлучення.