Тату-майстер Анджеліни Джолі прокоментував її "послання Бреду Пітту" (фото)

Напередодні шанувальники голлівудської акторки запідозрили, що вона набила чергове тату, присвячене ексчоловіку.

Тату-майстер Анджеліни Джолі прокоментував її "послання Бреду Пітту" на пальцях. Відповідь прихильникам голлівудської знаменитості "Містер К" залишив в Instagram.

Після того, як кількома днями раніше тату-майстер Анджеліни Джолі показав її таємниче татуювання на середніх пальцях, коментатори задавалися питанням, чи можна в цих двох рядках читати "F—k Brad" після їхнього тривалого та скандального розлучення.

Він уточнив, що тату не є посиланням до колишнього чоловіка Джолі та батька її дітей.

"Це не пов’язано з Бредом Піттом", — прокоментував свій же допис "Містер К".

Один фанат швидко відповів: "Так, не знаю, чому люди так думають. Він —стара новина!"

Інший користувач мережі погодився, що "люди такі дивні, що завжди вставляють цього чоловіка в її життя. Вона вже видалила одне татуювання, яке робила для нього".

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Нове татуювання Анджеліни Джолі

Інший допитливий коментатор запитав, чи це пов’язано з брендом акторки "Atelier Jolie".

Нагадаємо, Анджеліна Джолі заінтригувала новим татуюванням.

Також Фокус писав про нову роботу 15-річної доньки Анджеліни Джолі та Бреда Пітта.