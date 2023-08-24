Фанати в захваті: Саманта повернулася в сиквел серіалу "Секс і місто"

Актриса Кім Кеттролл з'явилася в обіцяному епізоді у фінальній серії проєкту "І просто так...".

Шанувальники сиквелу серіалу "Секс і місто" і "Просто так..." отримали неабияке задоволення в середу ввечері, коли зірка оригінального серіалу Кім Кетролл ненадовго повернулася в одній із серій. Про це пише Daily Mail.

67-річна акторка, найбільш відома за роллю Саманти Джонс в оригінальному серіалі, з'явилася на початку фіналу другого сезону серіалу "І просто так..." у сцені, знятій окремо від сцени Сари Джессіки Паркер.

Саманта зателефонувала Керрі з машини та повідомила, що її рейс затримали і вона не встигне на званий обід, який та влаштовувала.

Хоч глядачі й знали, що Саманта з'явиться в короткому епізоді, але в соцмережах вони зазначили, що все одно були здивовані та схвильовані.

Один фанат висловився лаконічно: "Присутність Кім була найкращим моментом серіалу".

А інший порівняв епізод з культовим персонажем з висадкою на Місяць 1969 року і весіллям принцеси Діани 1981 року, сказавши, що тільки заради цих трьох подій варто встати о третій годині ночі і пригорнутися до екрана.

Промо фінальної серії

Нагадаємо, коли було оголошено про зйомки серіалу-сиквела "І просто так...", фанати очікували, що чотири подруги знову будуть разом. Але Кім Кетролл, виконавиця ролі Саманти Джонс, одразу заявила, що її не буде в новому проєкті, який продюсує Сара-Джессіка Паркер.

Актриси, які на екрані зображували нерозлучних подруг, у житті не ладнали. І особливо стосунки загострилися між Сарою та Кім.

Виконавиця ролі Саманти була незадоволена розміром гонорару, який був помітно меншим, ніж у Паркер. І це при тому, що її персонаж був явно популярнішим.

І якщо на два фільми-сиквели Кім ще погодилася, то після вона говорила, що не бачить, як її персонаж може розвиватися.

На епізод у "І просто так..." її вмовив творець серіалу Даррен Стар, з яким її пов'язує давня дружба. Джерела також стверджують, що Кетролл відмовився зніматися, якщо на знімальному майданчику буде шоураннер сиквелу Майкл Патрік Кінг.

Невідомо, скільки їй заплатили за крихітний епізод, але відомо, що вбрання для нього підібрала Патриція Філд, яка працювала над оригінальним серіалом, а зараз працює над проєктом "Емілі в Парижі". Кім і Патриція дружать, тож стиліст зробила подрузі послугу.

Сара і Кім не були разом на знімальному майданчику і не розмовляли одне з одним телефоном.

Кетролл раніше заявила, що її камео — це все, на що можуть розраховувати фанати. Але шанувальники Саманти Джонс сподіваються, що вона змінить гнів на милість.