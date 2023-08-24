Леді Гага в розкішній вінтажній сукні показала етапи своєї репетиції (фото)

Артистка готується до тріумфального повернення на сцену.

37-річна американська співачка Леді Гага повним ходом готується до свого нового шоу Lady Gaga: Jazz & Piano, яке стартує в Dolby Live в Park MGM у Лас-Вегасі з 31 серпня. В Instagram вона опублікувала кілька фото, на яких показано різні етапи репетиції.

"Перед репетицією.....😎" — підписала Гага перший із трьох репетиційних постів. На селфі, зробленому в машині, співачка була в чорних сонцезахисних окулярах "котяче око". Вона без макіяжу, одягнена в чорну сукню з короткими рукавами і квадратним вирізом.

У другому пості під заголовком "Під час репетиції" Гага показала вінтажну зачіску з підстриженим широким чубчиком, червоною помадою та яскравими очима. У тій же каруселі вона позує з нотами в руках і в залі зі своїми музикантами. У кадрі видно, що сукню співачка доповнила елегантними туфлями на шпильці.

Третій пост показує Леді Гагу, яка сидить на підлозі в тій же сукні та чорному капелюсі. На другому знімку вона посміхається та йде на камеру з руками в кишенях, а на останньому — позує в шафі з написом "Дарлін" і тримає в руках візерунчасту сумку, на якій написано її ім'я.

"Після репетиції.... Заздалегідь люблю всіх, хто купив квиток на наше шоу", — свідчить підпис.

У шоу, до якого готується Стефані Джерманотта (справжнє ім'я Леді Гаги), прозвучать її хіти з "Великого американського пісенника".

Раніше Фокус писав, що Леді Гага прокоментувала смерть свого давнього друга та колеги Тоні Беннета, якого не стало у віці 96 років 21 липня 2023 року.