Королівські коштовності: скільки коштували і який вигляд мають обручки Кейт Міддлтон і принцеси Анни

Хоч ці каблучки відомі всім, ніхто не знає напевно, скільки члени королівської сім'ї, як-от Едоардо Мапеллі-Моцці та принц Гаррі, витратили на обручки своїх дружин.

Обручки дам з королівської сім'ї Великої Британії добре відомі в усьому світі. А каблучка, яку зараз носить Кейт Міддлтон, ще й стала однією з найбільш цитованих. Повторити дизайн цих знаменитих каблучок досить легко, але оригінали вже набули статусу культових.

Журналісти видання Hello Magazine звернулися до фахівців Jewellers Est 1897 та інших спеціалістів з обручок, щоб дізнатися можливі ціни на успадкований сапфір принцеси Уельської, два камені принцеси Анни і реліквію королеви Камілли.

Кільця принцеси Анни

Ще в травні 1973 року капітан Марк Філліпс подарував дочці королеви каблучку із сапфіром і діамантом. Пара одружилася в листопаді 1973 року, а 1992 року розлучилася.

Пізніше Анна вийшла заміж за віцеадмірала сера Тімоті Лоуренса. 1992 року він освідчився їй з вінтажною каблучкою з овальним сапфіром, оточеним діамантами.

Обручки принцеси Анни Фото: Соцмережi

Спеціаліст з обручок Макс Стоун з Seven Stone оцінив її першу прикрасу приблизно в 10 000 фунтів стерлінгів, а другу — в 25 000 фунтів стерлінгів.

Рубінова обручка Сари "Фергі" Фергюсон

Каблучку Сари, ймовірно, було обрано, щоб підкреслити колір її волосся. Принц Ендрю освідчився Сарі Фергюсон 1986 року і подарував їй каблучку з рідкісним бірманським рубіном, оточеним десятьма блискучими діамантами. Камені утворюють квітковий візерунок.

Перстень Сари Фергюсон

У той час улюблена каблучка Сари коштувала близько 25 000 фунтів стерлінгів, але інфляція і сентиментальна передісторія означають, що вона може бути оцінена в районі 70 000 фунтів стерлінгів. А може і дорожче.

Діаманти для принцеси Беатріс

Каблучку принцеси Беатріс було зроблено на замовлення. Коли Едоардо Мапеллі-Моцці зробив їй пропозицію, то він подарував їй приголомшливий дорогоцінний камінь вагою 3,5 карата, заявлена вартість якого становить 78 000 фунтів стерлінгів.

Каблучка принцеси Беатріс

Едоардо працював з відомим ювелірним дизайнером Шоном Ліном. Робота над каблучкою зайняла чотири місяці. "Він знав, що йому потрібна сучасна класика", — розповів Шон.

Великий діамант для королеви Камілли

Королеві Каміллі король Чарльз III подарував гарну каблучку в стилі ар-деко, в центрі якої розміщений п'ятикаратний діамант смарагдового ограновування з трьома діамантами багетного ограновування з боків.

Діамантова каблучка королеви Камілли Фото: Getty Images

Колись каблучка належала королеві-матері, бабусі Чарльза, і її вартість становить 100 000 фунтів стерлінгів.

Особливі камені для Меган Маркл

Каблучка Меган Маркл містить діаманти принцеси Діани. Центральний камінь принц Гаррі купив у Ботсвані, а з боків каблучки розташовані два менших дорогоцінних камені з особистої колекції його покійної матері, принцеси Діани.

Каблучка Меган Маркл Фото: Getty Images

Її неймовірний дорогоцінний камінь вагою в п'ять каратів оцінюють у 134 500 фунтів стерлінгів.

Оригінальний дизайн для Зари Тіндалл

Чоловік Зари Майк зробив каблучку на замовлення для своєї королівської нареченої. Чудова каблучка Зари Тіндалл від її чоловіка Майка прикрашена одним діамантом-солітером в оправі з платини.

Перстень Зари Тіндалл

Вважається, що діамант, який сидить низько, був спеціально обраний через активну спортивну кар'єру Зари, щоб він не заважав на кінних змаганнях. Майк Фрід, генеральний директор The Diamond Pro , оцінює вартість каблучки приблизно в 140 000 фунтів стерлінгів.

Одна каблучка для принцеси Діани та Кейт Міддлтон

Без сумніву, це одна з найвідоміших королівських обручок усіх часів. Діана, принцеса Уельська, вибрала свою сліпучу сапфірову каблучку, коли заручилася з тодішнім принцом Чарльзом, і відтоді вона увійшла в історію. Дивовижний дорогоцінний камінь овального ограновування вагою 12 карат оцінюється в 390 000 фунтів стерлінгів.

Обручка Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Оскільки обручка принцеси Кейт від принца Вільяма була успадкована від принцеси Діани, то, як вважається, вона значно зросла в ціні. Адже історії, що стоять за нею — набагато дорожчі за номінальну вартість каміння та оправи.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які прикраси принцеси Діани тепер носять Меган Маркл і Кейт Міддлтон.