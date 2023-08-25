Памела Андерсон показала свої веснянки на знімку без макіяжу (фото)

Знаменитість потішила 3 мільйони своїх підписників природною красою.

55-річна американська акторка і модель Памела Андерсон отримала безліч схвальних коментарів від своїх шанувальників, опублікувавши в Instagram-акаунті фото без макіяжу.

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На знімку зірка "Рятувальників Малібу" постала без макіяжу і продемонструвала свої веснянки. Вона позувала для кадру крупним планом з білою морською мушлею в руках, закривши нею одне око. Акторка була в бежевому светрі та золотому намисті.

"Ніколи не пізно... розквітнути", — нагадала своїм шанувальникам знаменитість.

"Ніколи я не бачив такої чудової квітки, ви надихали мене, коли я був підлітком, і досі є натхненням", — похвалив один із відданих підписників. Інший захоплено зазначив: "Як мені подобаються твої веснянки!!!"

У нещодавньому інтерв'ю журналу Elle Андерсон розповіла, що вона практично перестала робити макіяж після смерті її візажиста Алексіс Фогеля 2019 року.

"Я просто відчула, що без Алексіс мені просто краще не наносити макіяж", — сказала Памела.

Нагадаємо, Памела Андерсон, яка після шести шлюбів так і не змогла побудувати щастя з чоловіками, знайшла розраду у своїх синах. Вона є матір'ю 26-річного Брендона Томаса і 25-річного Ділана Джаггера, яких народила у шлюбі з барабанщиком гурту Mötley Crüe Томмі Лі. У День матері обидва сини привітали її зі святом і подарували їй розкішні букети.

Раніше Фокус писав, що Памела Андерсон з'явилася на килимовій доріжці в супроводі старшого сина Брендона.