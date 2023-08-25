Дуа Ліпа знялася топлес для Vogue (фото)

Артистка постала у стильній чорно-білій фотосесії.

28-річна британська співачка Дуа Ліпа знялася топлес для Vogue Франція. Знімками з фотосесії зірка сцени косовського походження ділиться в Instagram з понад 88 млн підписників.

Артистка постала в чорно-білій зйомці, позуючи в темних образах. А на одному з фото повністю відмовилася від одягу, тримаючи руками груди. Також Дуа Ліпа знебарвила свої брови для всіх знімків.

Автором кадрів став відомий фотограф Мерт Алас.

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Дуа Ліпа

Для обкладинки вересневого французького Vogue співачка приміряла коричневе пальто від ALAÏA.

Дуа Ліпа

"Дуа Ліпа, яку ви ніколи раніше не бачили! Поп-зірка — муза вересневого випуску Vogue France. Щоб зафіксувати Дуа та її дуальність, фотограф Мерт Алас везе нас до фантасмагоричного Лондона вночі", — зазначають журналісти видання.

Дуа Ліпа

"Любов", — прокоментувала нову зйомку Дуа Ліпи американська модель Гейлі Бібер. А співачка Каміла Кабельйо назвала чудовою свою колегу по цеху.

Ймовірно, вибір саме Vogue Франція був не просто так. Адже наразі Дуа Ліпа зустрічається з французьким режисером Роменом Гаврасом.

Нагадаємо, Дуа Ліпа в трусах-бріфах зʼявилася на обкладинці іншого журналу.

Також Фокус писав про святкування 28-го дня народження Дуа Ліпи.