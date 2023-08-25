Трамп повернувся в соцмережу Х, опублікувавши фото з в'язниці: Інтернет вибухнув мемами

Дональд Трамп став першим президентом в історії США, який має магшот – офіційне фото, зроблене після арешту.

45-ий президент США Дональд Трамп повернувся в соцмережу X, раніше відому як Twitter, і його поява там уже викликала шквал насмішок. Причиною всьому — фото, яке розмістив політик.

Знімок, де Трамп зображений із суворим обличчям, був зроблений після його арешту в рамках кримінальної справи про втручання у вибори в штаті Джорджія. Екс-глава Білого дому здався поліції у в'язниці Атланти, звідки вийшов уже через 20 хвилин після внесення застави $200 тисяч. Трамп став першим серед усіх президентів США, колишніх і чинних, якому висунули обвинувачення в кримінальній справі і першим, хто позував для магшоту. Так називається офіційне фото в поліції.

"Втручання у вибори. Ніколи не здавайся!" — підписав знімок Трамп і доповнив його посиланням на свій передвиборчий сайт. До слова, це перший твіт Трампа після того, як його акаунт заблокували в січні 2021 року у зв'язку зі штурмом Капітолія. Ілон Маск, купивши Twitter, розблокував його в листопаді 2022 року.

Дональд Трамп — перший президент США, у якого є магшот Фото: Donald J. Trump/Х

Зображення вже розлетілося мережею і стало основою для мемів, які буквально заполонили Інтернет із хештегом #TrumpMugshot і #OrangeIsTheNewOrange. Прихильники Трампа захищають його за допомогою хештега #MyPresident.

Меми варіювалися від безтурботного гумору до політичної сатири. Деякі користувачі X висміювали фірмову зачіску Трампа, а інші міркували про його потенційний "тюремний гардероб".

Instagram і TikTok також не пасли задніх: користувачі наповнили ці платформи короткими відеороликами і мемами на основі зображень.

Фото: соцмережа Х

В одному широко поширеному мемі обличчя Трампа було накладено на різні відомі сцени з фільмів, де персонажі опиняються за ґратами.

Трамп увійшов в історію, ставши першим колишнім президентом, який позував для фотографії після арешту за спробу скасувати результати виборів 2020 року в Джорджії. Цього року його заарештували вже вчетверте, і влада в'язниці округу Фултон взяла в нього відбитки пальців. На відміну від трьох попередніх арештів, цього разу його сфотографували.

Зріст і вагу Трампа було записано, і в рамках процесу арешту йому було присвоєно ідентифікаційний номер ув'язненого: P01135809.

Напередодні своєї здачі Трамп розкритикував окружного прокурора Джорджії Фані Вілліс як "радикального лівого окружного прокурора з низьким рівнем життя". Його здача відбулася за кілька годин після того, як Вілліс зажадала, щоб політик постав перед судом у Джорджії 23 жовтня, а його колишній глава адміністрації Марк Медоуз здався поліцейським.

Фані Вілліс теж стала героїнею мемів

Офіс шерифа округу Фултон опублікував фотографії кількох інших союзників і "співучасників змови", які потрапили до в'язниці Джорджії цього тижня. Їх звинувачують у приєднанні до "змови", очолюваної Трампом, з метою незаконної зміни результатів виборів.

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