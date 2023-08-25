7 шкідливих повсякденних звичок, які прискорюють старіння шкіри

Погодьтеся, у кожного з нас є принаймні одна шкідлива звичка, що прискорює старіння шкіри. Але якщо ви усвідомлюєте це, то зможете легко її позбутися.

Для догляду за шкірою ми використовуємо найкращі креми для обличчя та новітні методи естетичної косметології, що відновлюють шкіру, витрачаємо багато часу на антивікові процедури, які мають допомогти повернути шкірі молодість. Однак, навіть не усвідомлюючи цього, ми щодня робимо речі, які сприяють передчасному старінню шкіри, посилюючи утворення зморщок, пігментних плям і розтягнення епідермісу. Про це пише Vogue France.

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Виявлення цих шкідливих звичок та усвідомлення шкоди, якої вони можуть завдати, — перший крок до здорової та сяючої шкіри. Ось 7 шкідливих звичок, через які ви старієте.

Спіть на одному боці

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У кожного є улюблений бік для засинання, проте постійно спати на одному боці обличчя шкідливо для шкіри, бо вона притискається до подушки в одних і тих самих місцях. Так утворюються "зморшки сну", які можуть бути глибокими та помітними.

Як виправити?

В ідеалі потрібно спати на спині, щоб обличчя не стикалося з подушкою. Однак, якщо це втомлює або неприємно, можна скористатися антивіковою подушкою, розробленою спеціально для тих, хто спить на боці. Якщо ви хочете навчитися спати на спині, для цього також існує спеціальна подушка.

Дихайте ротом

Це може відбуватися і вдень, але частіше вночі, коли ви таким чином знімаєте напругу в нижній частині обличчя. Дихання з відкритим ротом шкідливе для здоров'я як з погляду дихальних шляхів, піднебіння, так і будови щелепи. У результаті змінюється зовнішній вигляд обличчя: нижня частина менш виражена, шкіра в'яла, виражені зморшки носогубної складки та більш виражене друге підборіддя.

Як виправити?

Є вправи, які ви можете виконувати щодня, щоб навчитися дихати виключно через ніс. Ви можете помістити тонкий предмет, наприклад ланцюжок, між зімкнутими губами і тримати його в такому положенні протягом десяти хвилин щогодини. Це допоможе вам з часом виправити згубну звичку.

Надмірно активна міміка

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Хоча сліпуча посмішка — найкрасивіший вираз обличчя, занадто сильне напруження м'язів, наприклад, через похмурий погляд, може призвести до появи нових зморшок.

Як виправити?

Продовжуйте посміхатися, це найкраще, що можна зробити! Однак постарайтеся не надто напружувати лоб або ділянку між бровами і не відкривати очі занадто широко, коли висловлюєте своє здивування.

Не вмиваєтеся вечорами

Деякі зірки, як-от Кейт Хадсон, не вмиваються вранці, і це може стати хорошою звичкою, якщо у вас особливо ніжна шкіра. Але якщо не робити цього ввечері — це негативно вплине на здоров'я та зовнішній вигляд вашої шкіри. Протягом дня на обличчі осідають мікрочастинки пилу, забруднень і шлаків. Не видаляти їх, значить залишити на ніч, а це найважливіший час для шкіри.

Як виправити?

Знайдіть засіб для вмивання, що підходить для вашого типу шкіри, приємний на дотик та має текстуру, яку легко і швидко видалити.

Жуєте на один бік

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Одностороннє жування — поширена помилка. Правильний спосіб жувати — це чергувати їжу між двома сторонами рота. Якщо ця шкідлива звичка буде постійною, вона може нашкодити симетричності обличчя.

Як виправити?

Звертайте увагу на те, як ви жуєте, особливо на перших порах, поки не звикнете знову робити це на обидва боки.

Не наносьте захист від сонця

Наносити сонцезахисний крем тільки на пляжі — дуже погана звичка, оскільки вона прискорює процес старіння шкіри. Захист необхідно застосовувати щодня, якщо ви піддаєтеся впливу сонця, навіть на короткі моменти: промені, які ви отримуєте під час прогулянки або дорогою на роботу, такі ж як і на пляжі.

Як виправити?

Знайдіть сонцезахисний крем з легкою текстурою, який зручно носити протягом дня під макіяжем. І, можливо, засоби, які дозволять вам повторно наносити захист протягом дня, наприклад, пудру.

Дивіться в телефон, опустивши голову

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Ми говоримо про "Tech Neck", коли ви дивитеся у свій смартфон, опустивши голову. Це призводить до порушення постави, що може спричинити кіфоз, але найголовніше — провисання м'язів шиї, утворення в'ялості шкіри та більш виражене друге підборіддя.

Як виправити?

Тут немає одного правильного варіанту, вам просто потрібно підняти голову, прийняти правильну позу і, можливо, менше часу проводити дивлячись у телефон.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця