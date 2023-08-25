Дженніфер Лоуренс із чоловіком обрали парні образи для прогулянки (фото)

Зіркове подружжя насолоджувалося спільною прогулянкою в сонячний день.

33-річна американська акторка Дженніфер Лоуренс була помічена на побаченні з чоловіком, арт-галеристом Куком Мароні. Зіркову пару в парних образах сфотографували під час біля Центрального парку в Нью-Йорку. Про це пише People.

Оскароносна акторка була в обтислому білому жилеті та чорних штанах. Лоуренс доповнила ансамбль чорними сандалями та чорними сонцезахисними окулярами. Своє волосся знаменитість залишила розпущеним, а шкіряний коричневий шопер завершив стильний образ Дженніфер.

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Її 38-річний чоловік, який, як кажуть, є директором галереї Gladstone 64, поєднав свій образ з Лоуренс, одягнувши просту білу футболку, темно-сині штани і чорні кеди Vans. Свій аутфіт він також завершив чорними сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, у Лоуренс і Мароні зав'язалися романтичні стосунки в червні 2018 року. Одружилися вони 2019 року на таємній церемонії. Шлюб став першим для обох знаменитостей. У 2022 році у пари народився первісток, якого назвали Сай.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лоуренс без макіяжу вирушила на вечерю з подругами.