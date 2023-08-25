53-річна Клаудія Шиффер назвала найкращу річ у гардеробі та розкрила головний секрет стилю

Знаменитість під час вибору одягу керується лише своїми почуттями. За її словами, комфортна та зручна річ додає жінці впевненості.

25 серпня німецька супермодель, кіноакторка, кінопродюсерка і посолка доброї волі ЮНІСЕФ від Великої Британії Клаудія Шиффер святкує свій 53-й день народження. У 1990-их вона входила до золотого складу моделей разом з Ліндою Євангелістою, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд і Крісті Тарлінгтон. Довгонога струнка дівчина з копицею світлого, як стигла пшениця, волосся просто не могла мати неідеальний вигляд. У бесіді з журналістами Vogue вона розкрила секрети свого стилю, які допомагають їй завжди мати молодий вигляд і бути актуально одягненою в будь-який сезон і в будь-якому віці.

Якщо говорити про найулюбленішу річ у гардеробі Шиффер, то це джинси у всіх їхніх проявах — чи то комбінезон, скінні, чи то класичні прямі штани з деніму.

Головна причина обожнювання — універсальність цієї речі.

"Великий блейзер і прості деталі, які універсальні, затишні кашемірові светри для вихідних і жіночні літні блузки в стилі сімдесятих з вишивкою", — перерахувала Клаудіа речі, з якими поєднує джинси.

Під час компонування образу і збираючись куди-небудь, Клаудіа керується тільки одним правилом.

"Мій особистий стиль дуже інстинктивний. Я знаю, коли щось просто працює і здається легким, тому я б сказала, не зациклюйтеся на цьому! Якщо ви почуваєтеся щасливим і впевненим у собі, це, ймовірно, працює. Крім того, не бійтеся пробувати щось нове, але завжди довіряй своїй інтуїції". При цьому Шиффер категорично не радить носити те, в чому жінка почувається некомфортно, нехай вона вдягає це навіть на догоду моді. Супермодель підкреслює, що зручні речі — це впевненість у собі, яка, своєю чергою, будь-якому образу додасть тисячу балів.

Клаудія велику увагу приділяє аксесуарам і деталям

Свій стиль Клаудія охарактеризувала всього двома словами "Вірна собі". Так само вона радить чинити й іншим представницям прекрасної половини людства.

На запитання, яке вбрання визначило б її, Клаудіа відповіла просто:

"Джинси, блузка і светр, ковбойські чоботи і мої улюблені золоті прикраси".

Останнім часом Клаудія дуже полюбила жіночні сукні з принтом. Вона раз у раз публікує фото та відео, де постає в елегантному вбранні з довгими спідницями, з легких і струмливих тканин.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Таким чином знаменитість знову і знову підкреслює свою жіночність і показує світові, чому була музою таких легенд, як, наприклад, Карл Лагерфельд.

Раніше Фокус писав, що Клаудія влазить у свої улюблені джинси 30-річної давності.

Ми також розповідали про те, що супермодель розвиває співпрацю з португальським експертом з кераміки Бордалло Пінейро. Вона представила колекцію столового посуду, в якій представлений її фірмовий мотив метелика.