Княгиня Шарлен вирушила з чоловіком відпочивати на Корсику на тлі чуток про розлучення

Французькі ЗМІ знову почали писати про те, що князь і княгиня Монако перебувають на межі розлучення і живуть порізно.

Князь Альбер і княгиня Монако Шарлен виступили єдиним фронтом, відпочиваючи на яхті на Корсиці на тлі чуток про стан їхнього шлюбу. Про це пише Daily Mail.

Князівське подружжя знову опинилося в центрі спекуляцій після того, як у європейських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що 45-річна Шарлен живе у Швейцарії і зустрічається зі своїм чоловіком, 65-річним Альбером, тільки "за попереднім записом".

Шарлен також видалила свій акаунт в Instagram цього тижня, що викликало додаткові запитання.

Але фото, зроблені раніше цього місяця, демонструють, що Альбер і Шарлен чудово проводять час у відпустці.

Князь і княгиня Монако вирушили на Корсику на яхті разом зі своїми близнюками: принцом Жаком і принцесою Габріеллою.

Яхта, на якій вони проводять відпустку, належить бізнесмену з Казахстану — Булату Утемуратову.

Булат Утермуратов, один із найбагатших людей Казахстану, бізнесмен і меценат. Він також обіймає посаду президента Федерації тенісу Казахстану. Станом на травень 2022 року Утемуратов посідав 6 місце у списку 50 найбагатших бізнесменів Казахстану зі статками у 2,8 мільярда доларів США.

Яхта, скоріше за все, була орендована. На фото, зроблених папараці, видно, як Шарлен у закритому купальному костюмі відпочивала на пляжі після плавання. А її чоловік у шортах і панамі насолоджувався пивом, катався на сап-борді та байдарці, а також пірнав разом із дружиною.

Фото були зроблені до того, як у французьких і німецьких ЗМІ поширилися чутки про те, що княгиня Монако Шарлен нібито "живе у Швейцарії" і бачиться зі своїм чоловіком тільки з "церемоніальних причин".

У повідомленнях стверджувалося, що королівська особа провела літо в подорожі на яхті зі своїм чоловіком, але не повернулася до палацу і зараз живе за кордоном.

Джерело, близьке до пари, повідомило французькій газеті Voici, що Шарлен і Альбер — всього лише "церемоніальна пара".

Він також стверджує, що Шарлен повертається в Монако тільки в офіційних випадках, і тепер їй дозволено частіше бачитися з дітьми — водночас турбота про дітей розділяється на двох.

"Альбер і Шарлен тепер хороші партнери, по черзі доглядають за дітьми", — додав інсайдер німецької газети Bild.

Чутки про те, що князь і княгиня Монако ось-ось розлучаться, ширяться з дня їхнього весілля 2011 року. Тоді Шарлен розплакалася просто перед вівтарем.

Весілля Шарлен і Альбера Фото: Getty Images

ЗМІ писали, що вона навіть намагалася втекти з весілля, але її перехопили в аеропорту. Після про розлучення Альбера з дружиною заговорили після того, як вона більшу частину 2021 року провела в ПАР, підхопивши там інфекцію.

Після княгиня вирушила на лікування до Швейцарії, і після таблоїди писали про те, що вона живе окремо від чоловіка.

Але хоч князівське подружжя вже багато років перебуває в центрі чуток про розкол, офіційні представники пари завжди заперечують наявність проблем у їхньому шлюбі.

У березні пресслужба палацу заявила, що "офіційно заперечує зловмисні чутки, поширювані ЗМІ".

Представник заявив: "Я хотів би офіційно спростувати зловмисні чутки, поширювані французьким журналом Royauté. Будь ласка, не звертайте уваги на цю статтю, яка є абсолютно необґрунтованою".

Нагадаємо, раніше джерела, близькі до пари, повідомили, що Шарлен і колишня коханка її чоловіка Ніколь Кост ледь не зіткнулися на благодійному вечорі в Монако.

Колишня стюардеса Air France Ніколь, 51 рік, у якої є 19-річний син Олександр Грімальді-Кост від Альбера, була серед гостей на зборі коштів, який заснував дід принца Альберта, принц Монако Людовік II, 1948 року.

Опісля Альбер зізнався, що є батьком доньки Джазмін Грейс Грімальді, якій зараз 30 років і яка є результатом роману Альберта з американським агентом з нерухомості.

Обидві дитини були виключені з лінії спадкування Монако в обмін на фінансові виплати.