Костянтин Меладзе позбувся ВНЖ у Росії і розпродає майно — росЗМІ

Відомий композитор і брат популярного виконавця Валерія Меладзе нібито проживає зараз у Європі, імовірно, в Італії.

Продюсер і композитор Костянтин Меладзе позбувся статусу індивідуального підприємця і втратив посвідку на проживання в Росії. Про це повідомляє російське видання "Экспресс-газета".

Про те, що Костянтин Меладзе втратив ВНП у РФ, свідчить виписка з ЄДРЮЛ/ЄДРІП (Єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців).

Згідно з цими даними, Костянтин є громадянином України, а його ІП було ліквідовано ще 9 серпня.

"Припинив діяльність у зв'язку із закінченням терміну дії документа, що підтверджує право тимчасово або постійно проживати в Російській Федерації", — йдеться у виписці. Згідно із законами РФ, ВНП анулюється, якщо людина перебувала за межами країни понад шість місяців на рік.

Костянтин Меладзе з сім'єю зараз проживає в Європі. Деякі російські таблоїди зазначають, що він живе на віллі в Італії.

До речі, його дружина, співачка Віра Брежнєва, колишня солістка гурту "ВІА Гра" і громадянка України, також позбулася ВНП у РФ ще в червні цього року.

Зараз Костянтин Меладзе намагається продати нерухомість у Росії. Зокрема, йдеться про великий маєток на Рубльовському шосе, який розташований у селищі "Міленіум парк".

Раніше він намагався продати будинок ще в лютому 2023 року за 300 мільйонів рублів (близько 3 мільйонів доларів), днями будинок знову виставили на продаж, підвищивши ціну на 50 мільйонів рублів.

Продає будинок не сам Меладзе, а його мати.

Брати Меладзе з батьками та сестрою Ліаною

Потенційним покупцям пропонується придбати котедж площею 700 квадратних метрів з ділянкою 36 соток. На території цього ж особняка розташовується хамам і спортзал. Сам будинок прикрашають мармур, дерев'яні панелі та меблі з Італії.

Нагадаємо, раніше 41-річна співачка Віра Брежнєва кардинально змінила імідж і заспівала українською. Співачка випустила пісню "Такі ми люди"