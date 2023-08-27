Вікторія та Девід Бекхеми поцілувалися на заході сонця (фото)

Зіркова родина проводить час у Хорватії, прощаючись з літом 2023.

49-річна британська співачка Вікторія Бекхем та футболіст Девід Бекхем поцілувалися на фоні заходу сонця. Кадрами сімейної відпустки багатодітна мама ділиться у своєму Instagram з понад 31 млн підписників.

Вікторія, Девід та двоє їхніх дітей, син Круз та донька Гарпер, прощаються з літом 2023 року у Хорватії. Співачка поділилася кількома фото, на яких позує з чоловіком на яхті на фоні заходу сонця. На одному з них вони пристрасно поцілувалися.

"Час із сім'єю — це все 🥰 Гарних вихідних, поцілунки від нас усіх", — зазначила Вікторія Бекхем, додавши, що сумує за двома іншими дітьми — синами Брукліном та Ромео.

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Бекхеми відпочивають у Хорватії

Також знаменитість показала, як її син Круз грає на гітарі на фоні заходу сонця в Хорватії.

"А ось і сонце @cruzbeckham", — зазначила зіркова мама.

Фоловери Вікторії захопилися талантом спадкоємця співачки та футболіста.

"Це він написав? Він такий талановитий", "Талановитий юнак тут!", "50 років тому інший молодий чоловік написав цю пісню, і я впевнений, що він посміхається від цього виконання. Чудова робота, Крузе!" — пишуть користувачі мережі.

Круз Бекхем

Нагадаємо, на початку серпня 2023 зіркова родина відпочивала на яхті в Маямі.

Також Фокус писав про зміну іміджу 12-річної доньки Девіда та Вікторії Бекхемів.