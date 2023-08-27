Джастін Тімберлейк сходив на рідкісне побачення з дружиною (фото)

Зіркова пара, яка у шлюбі понад 10 років, насолоджувалася нічним побаченням у Нью-Йорку.

42-річний американський музикант Джастін Тімберлейк і його дружина, 41-річна акторка Джессіка Біл, сходили на романтичне побачення. Подружжя сфотографували біля The Big Apple у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Джессіка для виходу з коханим вибрала білий укорочений топ без рукавів, бежеву спідницю-олівець до коліна і пару золотих туфель на високих підборах з відкритим носком. Свій образ актриса доповнила укороченим піджаком молочного кольору, білою дизайнерською сумочкою, кількома браслетами на зап'ястях і кількома кільцями на пальцях обох рук. Вона вважала за краще зробити мінімальний макіяж і розпустила своє довге світло-каштанове волосся.

Туфлі з відкритим носком Джессіки дозволили їй продемонструвати свій новий педикюр. Нігті на ногах Біл були нафарбовані яскраво-червоним лаком.

Джессіка Біл Фото: Getty Images

Тим часом Джастін вибрав повністю коричневе вбрання, що складалося зі світло-коричневої сорочки з довгими рукавами, пари темно-коричневих штанів і пари коричневих оксфордів. Зіркове подружжя сфотографували, коли воно виходило з чорного позашляховика.

Джастін Тімберлейк Фото: Getty Images

Американська акторка і співак одружилися 2012 року в Італії. Через три роки у зіркової пари народилася перша спільна дитина — син Сайлас Рендалл. Влітку 2022 року Тімберлейк і Біл стали батьками вдруге — у подружжя народився ще один син Фінеас.

Уперше про романтичні стосунки між знаменитостями заговорили ще у 2007. До цього одним із найяскравіших романів Джастіна Тімберлейка стали стосунки з Брітні Спірс.

Раніше Фокус писав, що Джастін Тімберлейк поділився рідкісними фотографіями з дружиною і дітьми.