Мама Меган Маркл сходила на зірковий благодійний вечір

Дорія Регланд позувала разом із Кріс Дженнер і Кім Кардаш'ян.

66-річна мати герцогині Сассекської провела час у компанії кількох зірками на вечорі на честь 5-ї річниці This Is About Humanity в Лос-Анджелесі. Про це пише People.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Дорія Регланд була сфотографована з Кріс Дженнер і Кім Кардаш'ян на зоряному благодійному заході, включно з однією світлиною, на якій вона посміхалася між двома зірками "Кардаш'ян", і ще однією світлиною, на якій було зображено її саму і 67-річну Дженнер.

Кріс Дженнер, Дорія Регланд і Кім Кардаш'ян Фото: Getty Images

Мама Меган була одягнена в рожево-помаранчеву сукню з візерунком пейслі, яку вона доповнила простими золотими прикрасами. Дженнер і Кардаш'ян обрали для виходу у світ повністю білий і повністю чорний образи відповідно. Крім того, на заході засновниця SKIMS дебютувала з новою зачіскою.

Кім Кардаш'ян Фото: Getty Images

Джефф Безос також був присутній на вечірці разом зі своєю нареченою Лорен Санчес, яка була удостоєна честі за підтримку організації, пожертвувавши понад 1 мільйон доларів за версією The Hollywood Reporter. Організація займається підвищенням обізнаності про розділені та возз'єднані сім'ї та вразливі спільноти по обидва боки кордону, йдеться на вебсайті.

Раніше Фокус повідомляв, що Меган Маркл писала про свого батька і матір до знайомства з принцом Гаррі.