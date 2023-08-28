Дружина Каньє Веста з'явилася в Італії у ще більш провокативному вбранні

Побачивши папараці, Бьянка Цензорі намагалася прикривати груди, щоб зайвий раз не світити соски під тонкою тканиною.

Ймовірна дружина американського репера Каньє Веста Б'янка Цензорі продовжує злити консервативних італійців, ігноруючи їхню критику з приводу її неналежного вигляду, і носить речі, які не приховують практично нічого. Черговий вихід — тому підтвердження, пише Daily Mail.

Дівчина з'явилася з чоловіком на вулиці, і пара знову привернула до себе увагу публіки. Цензорі одягла напівпрозорий ансамбль тілесного кольору, який облягав усі вигини її тіла. Вона була без бюстгальтера, а образ завершували білі туфлі на підборах, у яких вона постійно з'являється на прогулянках.

Каньє мав не менш дивний вигляд у чорному ансамблі, що складався з чорного светра і мішкуватих штанів. Містом він традиційно розгулював босоніж, а в руках тримав відкриту пляшку шампанського.

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Цензорі, побачивши папараці, намагалася прикривати груди, щоб зайвий раз не світити соски під тонкою тканиною.

Раніше повідомлялося, що італійці вимагають від влади покарати Цензорі за її непристойний одяг. В Італії з цього приводу передбачені штрафи і навіть тюремне ув'язнення .

Своєю чергою американка не звертає на це уваги, піднімаючи градус напруги і невдоволення. Ба більше, вона вже не приховує, що копіює вбрання Кім Кардаш'ян. Щоправда, на відміну від попередниці, Цензорі не змогла домогтися бажаного ефекту, і звання "ікони моди" їй навряд чи світить.

Нагадаємо, Фокус писав, що сім'я Б'янки Цензорі багато в чому схожа на сімейство Кардаш'ян-Дженнер.