Дружина Каньє Веста змінила прозоре вбрання на практично невидиме (фото)

Незважаючи на критику з боку італійців, Бьянка не збирається відмовлятися від своїх екстравагантних ансамблів.

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46-річний американський репер Каньє Вест і його 28-річна ймовірна дружина Б'янка Цензорі досі перебувають в Італії. Незважаючи на критику місцевих жителів за вбрання пари, краще або скромніше вони одягатися не стали, про що красномовно свідчить їхня остання поява на вулиці у Флоренції, пише Daily Mail.

Єдине, від чого відмовилася Б'янка у своїх відвертих ансамблях, — це їхня зайва прозорість. Однак тепер вона вибрала комплект практично тілесного кольору: щільні легінси і топ з рукавами. Груди і білизна не просвічувалися, але здалеку Цензорі здавалася абсолютно голою. Яскравості образу додавали тільки білі туфлі на скошених підборах.

Її локони були зачесані назад, причому замість світлого волосся Б'янка мала каштановий відтінок, а на її губах красувалася димчаста помада.

Що стосується Каньє, то незважаючи на 35-градусну спеку, він одягнув мішкуватий чорний жакет і штани. Обличчя Вест сховав, намотавши на голову щось середнє між футболкою, светром і снудом. Замість взуття на ньому була пара чорних шкарпеток.

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Пізніше пару помітили разом за келихом вина за вечерею на свіжому повітрі.

Знаменитості прилетіли в Італію на початку серпня і кілька разів з'являлися на публіці, викликаючи в консервативних місцевих жителів напади здивування, шоку і неприйняття. Особливо злили італійців майже голі груди Б'янки.

Вони називали вбрання двійника Кім Кардаш'ян "нешанобливими" в соціальних мережах, а дехто писав, що "нескромні" Б'янка і Каньє не поводяться неналежно в країні, відомій своєю консервативною католицькою спадщиною.

"Нам не потрібне це сміття в Італії", — прокоментував один італійський користувач, а інший назвав вбрання Б'янки "безкласовим" і "вульгарним".

Раніше Фокус писав, чим сім'я Цензорі схожа на сімейство Кардаш'ян-Дженнер.