53-річна Клаудія Шиффер відсвяткувала день народження в бікіні

Супермодель вирушила у відпустку до Греції.

53-річна Клаудія Шиффер продемонструвала свою приголомшливу фігуру в візерунчастому бікіні, відзначаючи свій день народження під час відпустки в Греції. Про це пише Daily Mail.

Клаудія Шиффер у неділю мала просто сенсаційний вигляд, поділившись безліччю приголомшливих знімків зі святкування свого дня народження в Греції.

53-річна супермодель продемонструвала свою неймовірну фігуру, одягнувши синьо-червоне бікіні з малюнком.

Вона також поділилася милим відео, на якому на її руку сідає метелик.

Клаудія Шиффер

Вона також опублікувала знімок, на якому позує поруч із золотими повітряними кулями, що складають напис "З Днем Народження", і фото святкового торта з шоколадною глазур'ю.

У підписі до знімків Клаудія Шиффер згадала когось особливого, хто прийшов її привітати.

"Свято в грецькому раю, за участю особливого друга, який прийшов привітати мене з днем народження", — написала супермодель.

Нагадаємо, раніше вона говорила про те, що має намір старіти "природно" і згадувала, що не відчуває "заздрості або ревнощів" до молодих моделей.

Вона розповіла Elle UK: "Свого часу мені робили багато чудових компліментів. Але потім ви переходите на наступний етап і рухаєтеся далі. Вас не обов'язково все життя називатимуть красивою. Це приємні спогади, але потім приходить час нового покоління. Для мене це природно — відійти, не заздрити і не ревнувати".

Супермодель також зазначила, що якби і з'явилася "чарівна пігулка", яка б дала їй змогу виглядати на 20 років, вона б нею не скористалася.

Клаудія Шиффер в юності

Клаудія, яка була однією з супермоделей 1990-х, зізналася, що її робота дала їй змогу, насамперед, "вирватися зі своєї шкаралупи", адже вона була дуже сором'язливою дівчиною.

"Я, ймовірно, вибрала б роботу, де можна бути на задньому плані, у банку або за лаштунками. Модельний бізнес був моєю терапією. Я навчилася спілкуватися", — зізналася Шиффер.

Нагадаємо, зараз Клаудія Шиффер одружена з режисером Меттью Воном, за якого вона вийшла заміж 2002 року.

У німецької супермоделі та 52-річного англійського режисера є син — 20-річний Каспар — і дві доньки — Клементина, 18 років, і Козима, 12 років.

Уперше пара познайомилася на званому обіді в Лос-Анджелесі, коли вона ще була заручена з фокусником Девідом Копперфільдом.

2002 року пара обмінялася клятвами на розкішному весіллі в замку Скібо в Шотландії.

Нагадаємо, раніше супермодель показувала чарівний особняк біля Лондона, в якому вона живе разом зі своєю сім'єю.