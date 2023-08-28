У бою загинув 21-річний учасник "Х-Фактора" Савелій Федан
Боєць в 16 років взяв участь у популярному талант-шоу "Х-фактор" з авторською піснею "Україна"
Учасник відомого талант-шоу "Х-Фактор", боєць ВСУ Савелій Федан загинув на війні з Росією. Хлопцеві був лише 21 рік. Про смерть героя повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Саме з цього міста Федан був родом.
Дмитро Орлов розповів, що ім'я Савелія Федана відоме кожному мешканцю Енергодара.
"Юнак від самого дитинства, яке співпало з початком російської агресії, брав активну участь у всіх патріотичних заходах в Енергодарі, активно волонтерив, допомагав військовим та разом з волонтерами у віці 13 років вперше побував на передовій", — зазначив міський голова та нагадав, що в 16 років талановитий юнак виступав на популярному талант-шоу "Х-фактор" із авторською піснею "Україна".
А три роки тому Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України публікувало невеличке інтерв’ю із Феданом.
Савелій Федан навчався у Запорізькому обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою "Захисник". Після його закінчення Савелій вступив до факультету підготовки спеціалістів Десантно-штурмових військ Одеської Військової академії, мріяв стати офіцером-десантником. Це рішення він прийняв ще у 13 років, коли вперше побував на передовій.
Хлопець розповідав, що у 2015 році допомагав матері, яка займалась волонтерством.
"Одного разу познайомився з Богданом – чоловіком, який свого часу грав на піаніно на Майдані Він приїхав до нас в Енергодар на відкриття пам’ятника загиблим. Ми поспілкувалися, і він розповів, що вже завтра їде разом з волонтерами до українських бійців на Схід держави. Тоді в мені ніби щось "клацнуло" – я вирішив, що неодмінно мушу до них приєднатися", – згадував Савелій.
Він знав, що мати буде проти, тому він сказав що їде до Дніпра, а сам вирушив на передову.
Хлопець розповідав, що під час подорожі бачив, як за вікном змінюються краєвиди, як замість затишних кварталів виростають руїни багато разів обстріляних житлових будинків. Тоді з кожним наступним кілометром посилювалося усвідомлення того, що війна – це не щось абстрактне з екрана телевізора чи монітора комп’ютера, вона зовсім поруч.
Тоді він, познайомившись з українськими військовими, вирішив, що має стати одним із них.
Хлопець вражав однокурсників своїм талантом. Він почав писати вірші в 7 років, згодом спробував покласти їх на музику.
Пісню "Україна" він написав після поїздки на Схід держави. За власним зізнанням, намагався передати ті почуття, що його переповнювали.
Нагадаємо, раніше на війні із РФ загинув талановитий український актор Олексій Хільський.
Олексій Хільський закінчив Дніпропетровський театрально-художній коледж. Актор знімався у таких фільмах: "Нюхач", "Кріпосна", "Лікар Ковальчук", "Місце під сонцем", "Опер за викликом" та багатьох інших. Відомо, що він загинув під час виконання бойового завдання.